朝鲜对韩工作大员　劳动党统战部长金养建车祸身亡

哈通社阿斯塔纳12月30日电 官方朝中社报道，朝鲜负责对韩工作的劳动党中央书记兼中央统战部长金养建撞车身亡，终年73岁。

朝中社星期三（12月30日）播发的稿件称，金养建星期二（29日）清晨06:15（格林尼治标准时间星期一21:45）"因交通事故"去世。 报道形容金养建"是忠于金日成同志和金正日同志的革命战士，金正恩同志最亲密的战友、坚强的革命同志"。朝鲜将为其举行国葬，最高领导人金正恩出任治丧委员会委员长。 今年8月朝鲜与韩国发生武装冲突后，金养建曾作为朝鲜代表之一，到板门店参与紧急对话，寻求化解紧张局势。 韩联社报道，韩国政府星期三上午以统一部长官洪容杓的名义，通过板门店联络官向朝方致以哀悼。 报道强调，韩国以往也曾在朝方分管对韩对外工作的高官去世后致哀。

朝中社的报道评价金养建说，金养建凭借"竭诚拥护党和领袖的领导，为争取主体革命事业的最后胜利献出一切忘我奋斗，是朝鲜劳动党和人民的好儿子"。 "在完成主体革命事业的重大历史时期，金养建同志忠于党中央的唯一领导，为把朝鲜劳动党加强和发展成为伟大的金日成金正日同志党、切实贯彻两位领袖的祖国统一遗训，付出了全部智慧和热忱。" "他用伟大的主体思想、先军思想牢固地武装自己，无限忠于党的事业，直到生命的最后一刻。" 报道说，金养建的国葬仪式将于星期四（31日）举行。 韩联社的报道说，金养建的遗体被安放在平壤市普通江区西将会馆，星期三下午将接受吊唁。 韩联社指出，金养建被视为金正恩的外交智囊，不仅分管对韩工作，还主持对外工作。去年朝鲜越境埋雷挑衅激化韩朝军事紧张后，金养建施展"金正恩式和战并用战术"开创了韩朝对话局面。