盘点银幕上的那些经典名车

哈通社阿斯塔纳12月30日电 凭借在影视剧中的亮相，某些车型已经赫然成为一种文化符号。

黑暗三骑士

上世纪60年代播出的蝙蝠侠系列电视剧中最早出现的蝙蝠车是1955年款福特林肯Futura，由好莱坞特技师乔治·巴里斯（George Barris）进行改装。 最新一部蝙蝠车--《黑暗骑士》三部曲中的Tumbler--制造成本高达25万美元，由一台5.7升雪佛兰V8发动机驱动，外壳由碳纤维和玻璃纤维制成，输出功率高达400马力。尽管Tumbler的37英寸笨重后轮大得有点可笑，但其制造者却宣称，这辆车能在短短5秒内从零加速到60英里/小时。

最早于80年代登上美国电视荧屏的《霹雳游侠》中的KITT -"骑士工业2000型"的简称-改装自一辆1982年款庞蒂亚克Trans Am（该车是由迈克尔·施菲[Michael Scheffe]专为该剧设计）。KITT能够借助涡轮增压迅速远离危险并跳过障碍，还可自动驾驶。当然，它还能和驾车者语音对话。KITT的前脸上有著名的红色扫描窗口，后面则是一台动力澎湃的5升V8发动机。

穿越时空

要说影视屏幕上出现过的哪辆汽车最能勾起人对往事的回忆，那就非艾麦特·L·布朗（Emmett L Brown）博士改装的1981年款德罗宁DMC-12莫属了。DMC-12的鸥翼型车门和拉丝不锈钢车身成为其独特标志，并因其在1985年影片《回到未来》中的亮相而成为一个不朽传奇。在片中，道客·布朗(Doc Brown)和马蒂·麦克弗莱(Marty McFly)驾驶由"通量电容器"驱动的德罗宁跑车飞越了时空隧道。DMC-12只生产了9000辆左右，让这辆车名声大噪的正是这部电影。

美国传奇

人气最旺的影视名车并非来自平行宇宙或者未来世界，而是来自过去。马特·瓦瑟曼（Matt Wasserman）将乔治·卢卡斯1973年拍摄的影片《美国风情画》中出现的1932年款福特Deuce Coupe和1955年款雪佛兰Bel Air列为名车榜榜首。这两辆车在电影里分别是保罗·李·马特（Paul Le Mat）和哈里森·福特的座驾，它们凭借其出众的性能表现成为美国电影史上的王者之车，并开启了汽车街道竞速类型片的先河。

在竞速片类别里，1968年影片《警网铁金刚》中出现的1968年款福特野马GT 390亦十分抢眼。在电影中，史蒂夫·麦克奎因驾驶着这辆野马在旧金山阳光明媚的大街上与1968年款四速道奇Charger 440 Magnum竞相追逐。除了让人热血沸腾的引擎嘶吼外，这部电影中著名的汽车追逐镜头也让头一回看竞速片的观众大呼过瘾。

银幕异端

另一辆银幕名车和纽约城有关。1984年影片《捉鬼敢死队》（Ghostbusters）中出现的经典车型- 1959年款凯迪拉克Ecto-1。

让Ecto-1这款救护车出名的与其说是电影里的疯狂追逐，不如说是它由于采用了弹簧柔软的Miller Meteor底盘而在拐弯时导致圆润车身出现的微微晃动。

影片中，这辆救护车载着四位努力拯救世界的捉鬼英雄在纽约城四处逡巡。索尼公司最近翻新了两辆Ecto-1，这可能是为早有传闻的《追鬼敢死队3》造声势。

某些读者可能还记得60年代中期上映的美国电视剧《明斯特一家》中的破烂老爷车-Koach。这辆车同样也是由蝙蝠车的创造者乔治·巴里斯制作的，制作时间只花了三周。

乔治·巴里斯把三两T型车的车身焊接起来祖成了这辆18英尺长的老爷车，发动机则采用从一辆1966年款野马GT上拆下来的，功率强大的福特Cobra 289发动机。

犯罪道具车和007座驾

出自美国电视剧《绝命毒师》的移动犯罪工具：1986年款Fleetwood Bounder RV。演员布莱恩·克兰斯通（Bryan Cranston）和阿伦·鲍里斯（Aaron Paul is）在片中使用了许多车型当做他们恶名昭著的车载实验室。索尼影视公司后来售出了一些参与该剧拍摄的车辆，但却留下了这辆Bounder当作其影棚游览节目的道具。

最后出场的声名最为显赫的银幕名车并非由单独一部电影而得名，而已经成为50年电影摄制历史的积淀。这就是从1964年以来就一直作为007系列电影中詹姆斯·邦德座驾的阿斯顿·马丁。

自从肖恩·康纳利在《金手指》一篇中首度驾驶DB5以来，阿斯顿·马丁一共参与了10余部007系列影片的拍摄。最近，阿斯顿·马丁公司宣布将为下一步007电影《幽灵党》制造10辆特别版DB10。

无论是为间谍和捉鬼英雄服务，还是作为时间机器，汽车在银幕上起到的作用都远非把剧中角色从A处运到B处那么简单。