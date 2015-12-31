俄数千名官员新年获赠普京语录

哈通社阿斯塔纳12月31日电 据新华社消息，在新年即将到来之际，俄罗斯数千名官员都收到了总统新闻局赠送的礼物--"普京语录"。

据俄媒披露，这本名为《改变世界的话》的书共400页，收录了俄罗斯总统普京自2003年到今年共19篇文章或演讲，文中重要的表述进行了特别标记并附上了编者的话。例如：书中第一篇文章--《普京在2003年联合国大会上的讲话》中，作者附上了这样的解释："如果当年那些出席联合国大会的人仔细听了普京的讲话，那么当今世界将大大不同。成千上万的人可能依旧活在世上，而欧洲也不会塞满了来自中东的难民。"

这本书由俄罗斯一个名为"网络"的亲普京青年组织出版，这一组织的负责人对媒体表示，出版这本"语录"的初衷在于，在回顾普京的讲话时，他们发现普京的很多观点、看法事后都被证实是正确的。

俄罗斯总统办公厅副主任沃洛金告诉媒体，将这本书作为新年礼物的用意在于，官员、政治家们可以通过这本书对国家的内政外交、大政方针、普京的治国理念有更为清晰的了解，"这本书应当成为每个官员的案头必备。"

这本书将于一月公开发售，定价为800卢布（约合人民币80元）。

书籍一直是总统新闻局送给俄政界人士的传统新年礼物。去年，总统新闻局选择的是普京推崇的哲学家别尔嘉也夫、索洛维约夫等人的作品。

鉴于普京在民众中极高的支持率，"普京周边"的系列纪念品在俄市场上往往一经推出就大受推崇，印有普京形象的马克杯、T恤、套娃等持续热销，甚至有健身教练根据普京最喜欢的五种健身方式推出了"普京健身课程"。