用猫擦皮鞋 哈萨克斯坦男子激怒英国人

哈通社阿斯塔纳12月31日电 一名哈萨克斯坦男子最近成了英国人口诛笔伐的对象。

为何千里之外的英国绅士们会对一个哈萨克斯坦男子如此愤怒？原来，这名男子将一只小猫当作擦鞋布，擦拭自己的皮鞋，还将这一过程拍成了视频并上传到了社交媒体上。

显然，爱猫的英国人对此十分愤怒。批评声不仅来自互联网，也来自英国的多家电视媒体，有些媒体甚至将这名男子称之为"残酷的屠夫"。 在互联网上，有人对英国网民的愤怒表示诧异，部分网民认为，从视频中的画面来看，男子并没有对猫采取虐待行为，小猫本身也没有表现出痛苦或者反感的举动。"这件事顶多就是个玩笑而已。" 目前尚不清楚该视频拍摄的具体地点，不过从片中人物的穿着来看，显然不是在近期拍摄的。

英国或许是世界上最爱养猫的国家，猫咪已经成为了很多英国人生活的一部分。有数据显示，英国首都伦敦每平方英里(约2.59平方千米) 有803只猫，为世界之最。

去英国人家中拜访，除了向屋主问安之外，与他的猫咪打招呼也是必不可少的礼节。

因此，这位男子的行为会激怒英国人，显然也是在所难免的了。（编译：塔尔）