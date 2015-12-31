西哈州学生：总统的礼物是我收到的最好的新年礼物 （图）

哈通社乌拉尔12月31日电 "这是我收到的最好的新年礼物，也是一生中最珍贵的礼物。"30日，收到纳扎尔巴耶夫总统的新年礼物时，西哈州4年级学生维多利亚•哈尔拉西娜十分激动。

哈尔拉西娜对本社记者说："12月初，我怀着崇敬和激动的心情给寒冬老人写信，说说心里话，告诉他想要的新年礼物。我在信中祝福全世界孩子们健康、快乐地成长，祝愿他们远离战争、贫困、疾病，让世界的每一个角落都因他的存在而洒满阳光。我告诉他，我酷爱绘画， 想得到一套绘图工具。没想到纳扎尔巴耶夫爷爷化身寒冬老人给我寄来了一套达芬奇牌绘图工具和一本青年画家百科全书，对我来说，这是最好的新年礼物，非常感谢总统。"

小哈尔拉西娜介绍，自己很幸福，自出生一直成长在一个充满和谐的家庭里，爸妈都很爱她。只是最近特别想念自己在俄罗斯萨拉托夫州就读医学专业的哥哥谢尔盖。父亲是一家光学器件厂经理，母亲是该厂顾问。 "女儿学习成绩很好，除了俄语和哈萨克语得分略低外，其他课程都属优，她酷爱绘画，喜欢舞蹈，有时还弹弹钢琴，孩子正在快乐中全面成长。新年来临之际，我们对女儿有幸收到总统的礼物倍感荣幸，衷心祝愿我们的总统身体健康、万事如意！"小哈尔拉西娜的母亲拉里萨说道。（编译：金桥）