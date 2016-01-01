图辑：世界各地万家灯火迎接新年

哈通社阿斯塔纳1月1日电 昨夜，世界各地迎来2016年的到来，大洋洲、亚洲、欧洲各地举行新年庆典。阿斯塔纳作为哈萨克斯坦共和国的首都，也在万家灯火下迎接新年的到来。人们在阿斯塔纳市地标性建筑--巴伊铁列克观景塔前、"可汗大帐"娱乐购物中心等地观看烟花汇演。

英国伦敦，德国、法国、意大利以及中东、非洲一些地区也观赏了烟火秀。日本东京，民众在东京铁塔下集体放飞气球；而在韩国，人们则以传统的敲钟仪式迎接新年。

在大洋洲，澳大利亚和新西兰的欢庆者是地球上其中一些最先进入2016年的人。新西兰奥克兰市的地标天空塔（Sky Tower），人们在倒数的同时观赏了镭射灯光和烟火汇演；澳大利亚悉尼港也燃起了灿烂的烟花。

在欧洲，柏林勃兰登堡门（Brandenburg Gate），约有100万人参加了倒数仪式并观看了烟火。法国首都巴黎，传统的烟火汇演被取消，取而代之的是除夕午夜到来前在凯旋门（Arc de Triomphe）时长五分钟的视频展映。影像随着屏幕沿香榭丽舍（Champs-Elysee）大道一直延伸。巴黎市长安娜·伊达尔戈（Anne Hidalgo）表示，视频展的目的在于向全世界传达一个信息："巴黎依然傲立于世，人们聚集在一起，为它的生活方式而自豪。" 苏格兰首府爱丁堡，人们在传统的跨年派对上接到了来自英国宇航员蒂姆·皮克（Tim Peake）从国际太空站（International Space Station）现场直播发回来的信息。

中国首都北京，故宫旁的太庙举行文艺汇演和倒数仪式；中国东部城市烟台开办了一场别开生面的庆祝活动，四名潜水员身穿潜水设备和佩戴音乐装置，在一个巨型鱼缸内进行了一场水下"音乐会"迎接新年。

另外，俄罗斯莫斯科红场、西班牙首都马德里太阳门广场（Puerta del Sol）、美国纽约时代广场（Times Square）、巴西里约热内卢的科帕卡班纳海滩（Copacabana Beach）、阿联酋最大城市迪拜的摩天大楼哈利发塔（Burj Khalifa）和埃及首都开罗金字塔群均举行了各式烟火汇演迎接新年。



阿斯塔纳市地标性建筑--巴伊铁列克观景塔



"可汗大帐"娱乐购物中心



"可汗大帐"娱乐购物中心旁的小冰城



伦敦威斯敏斯特宫（议会大楼）和伦敦眼（London Eye）摩天轮前的烟火汇演



新年烟火照亮了德国柏林勃兰登堡门



法国民众聚集在凯旋门前的香榭丽舍大道迎接新年



日本民众在东京铁塔前放飞了超过1000枚小气球



新西兰奥克兰市的地标天空塔进行了烟火和镭射灯光表演



澳大利亚悉尼



比利时首都布鲁塞尔民众上街欢庆



埃及金字塔举行灯火晚会



北京故宫旁太庙举行新年文艺汇演和倒数活动



马来西亚吉隆坡地标双峰塔上空的烟火汇演



莫斯科克里姆林宫上空点燃烟花迎接新年



葡萄牙里斯本商业广场（Praça do Comércio）上空的烟花汇演



巴西民众在里约热内卢海滩上观看新年庆典烟火



纽约时报广场（Times Square）上百万民众参加新年倒数

