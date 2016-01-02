美国德州新法生效：允许居民挎手枪逛公共场所

哈通社阿斯塔纳1月2日电 据中新网消息，美国"孤星之州"德克萨斯州，2016年1月1日又将新添一个彪悍的标签--这个全美拥枪最多州的居民可以公开携带手枪上街。

自2016年1月1日生效的这项法案规定，得州有持枪证的居民可将手枪放在枪套里挎在肩上、或像西部牛仔一样别在腰间出入公共场所。而根据州议会的新规，警方将无权对任何公开携枪者进行盘查，以确定对方是否拥有合法执照。

美联社报道指出，得州警方对此新法案十分无奈，认为"不准问"规定将会让一些无执照拥枪的得州居民更肆无忌惮。奥斯汀警察局局长阿塞维多(Art Acevedo)表示，此一放宽政策不仅有碍执法人员执勤，也会危及公众安全。

非营利组织"得州公开携枪"，在其官方网站贴出倒计时钟，供摩拳擦掌的持枪权拥护者们准备迎接这一新年伊始的重大改变，并承诺"我们致力于安全、合法地在得克萨斯州携带枪支"。

据福克斯 新闻31日报道，得州此前已经允许公开携带步枪和猎枪，但在南北战争后就禁止公开携带手枪。截至去年，得州合法拥有持枪证者高达826000人，居全美之首。

今年5月，得州参众两院打破100多年来的规定，投票批准了居民公开持枪法案。得州将成为全美第45个、也是最大的准许公开携带手枪的州，加利福尼亚、佛罗里达、伊利诺伊、纽约和南卡罗来纳州目前仍然禁止。

按照得州规定，合法公开携带手枪的居民需要有相应的执照，必须年满21岁，无犯罪录记录，没有精神疾病记录，完成训练课程以及通过射击测试。隐蔽携带手枪者甚至被允许进入得州议会大厦，凭借枪支执照他们可以绕过金属探测器。

依据新法案，得州企业可以通过在门外设立警示牌而禁止枪支入内。不少商家担心枪支的出现会对友好的购物环境和工作体验造成影响，连锁超市HEB、Whole Food和Randall\'s等均宣布，将继续禁止在得州的店内公开携枪。全美最大连锁食品超市Kroger却持相反态度，首席财务官施劳特曼(Michael Schlotman)发表声明说，"如果当地枪支法允许公开携枪，我们当然也允许顾客基于当地法律这么做。"