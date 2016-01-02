猴年那些与猴子相关的趣闻

哈通社阿斯塔纳1月2日电 2016年是猴年，猴年说说猴的趣闻，别有一番情趣。关于猴总是有许多趣事，在新年到来之际，请读者一同欣赏吧。

猴城：印度首都新德理无人养猴，但因市民不敢惹猴，所以猴能自由来去，放胆扎营，以致泛滥成灾。据说，这里的猴，最多时间可达2000多只，他们经常流串到政府大厦撕咬印刷品，警卫发现也无可奈何，不能开枪，不敢殴打。因为猴是印度的尊神啊。



猴岛：位于中国海南省陵水县东南的南湾半岛，长15公里，岛上树林成片，灌木丛丛，雨量充沛，鲜果不断，约有恒河猴数十群，1000多只。每群猴均有猴王率领，纪律严明，群猴之间各有自己的"地盘"和势力范围，神圣不可侵犯。猴王每年都要争夺一次，众猴便凭借自己的武艺，逞强争斗，争夺宝座。



微型猴：在南美亚马逊河流域的森林中，生活着一种世界上最小的猴子——狨猴，亦称指猴。这种猴长大后身高仅10--12CM，重80---100克。新生猴只有蚕虫般大小，重13克。这种猴子喜欢捉虱子吃，且生性温顺，因此伺养他们便成了当地印地安人的嗜好。



七彩猴：中国云南个旧有一只身长红、黑、灰、棕、白、黄、栗七色毛的猴子。这只起初由民间收养的猴子，现由个旧市宝华公园饲养。此猴毛发极为秀丽，面部呈黄，双眼皮，身部毛以栗色为主，两肩乌黑，两臂栗色，肘至腕部为白色，掌又为墨黑色。两腿上部黑色，下部棕色。臀上挂有一条长长的白尾巴，性情温和。因其臀部白净，故又名殿叶猴。



猴子学校：泰国南部史拉他呢市，有个"猴子学校"，经该校训练出来的猴子，一天可摘500颗椰子。据了解，猴子以6个月大时入学最佳，第一课就是教其用后肢直立，以便空出"手"来工作。此外，训练时只准他摘咖啡色或黄色的椰子，养成习惯，正式登场就不会错摘青涩不熟的椰子。



猴子餐馆：智利圣地亚哥有一家与众不同的猴子餐馆，除了厨师和收款员外，服务员都是训练有素的猴子，顾客一进门，身穿西装的金毛猴将客人的衣帽挂进存衣室，然后捧着菜单请顾客点菜。接着身材高大的毛猴态度庄重地给客人端上饮料与饭菜。



猴子保姆：美国出现了一个名谓"援助之手"的机构，训练猴子去为瘫痪、伤残、老弱人士当保姆。经过训练的猴子懂得怎样给主人喂饭、递面包、取饮料、买东西、放录音、开电视等等。更妙的是他们还会替主人洁身、换衣服，而付给他们的酬金大大低于保姆的工资。因此，猴子"保姆"十分抢手。



猴子导游：印度有一所专门训练猴子当导游的学校。猴子受训期满，经过考试，及格者便发给毕业证书。后由各旅游公司和旅行社买去当导游工作。游客在野外如果肚子饿了找不到餐馆，只要拍拍肚皮，猴子导游员就会带你去餐馆，若迷失方向不能返回住宿地，也只要做个手势，猴子就会把你安全带到目的地。猴子还学会了要小费，记住了游人，在钱的问题上，千万要把猴子当人。



猴子赛球：近几年，美国加利福尼亚的野生动物园，经常组织猴子足球赛。这些猴子运动员身穿球衣，足穿球鞋，兵分两路，围着足球你追我赶，互不相让。他们动作滑稽，奔跑讯速，但却很少相撞，因为这些运动员实在灵活极了。