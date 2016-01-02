哈萨克斯坦的十二生肖

哈通社阿斯塔纳1月2日电 用十二种不同的动物来代表年份的文化传统，并不仅仅局限于中国。世界上的许多民族，尤其是阿尔泰语系突厥语诸族，如哈萨克、吉尔吉斯、乌兹别克等民族中，十二生肖同样是自古传承至今的民族传统。

哈萨克人的十二生肖，虽然在表面上与中国汉族的十二生肖颇为相似，但仍有许多不同之处。

中国人用天干地支纪年法，将十二生肖配成60年，以表示年月日的周而复始；哈萨克人的生肖纪年法，则是每十二年轮转一次。

另一个区别之处在于，与中国的鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪这十二种动物对应的十二生肖不同，哈萨克人的十二生肖分别是：鼠、牛、猎豹、兔、蜗牛、蛇、马、绵羊、猴、鸡、狗、野猪。

在用环形图案表现十二生肖的轮回时，哈萨克斯坦也与中国有着一定的差异。中国的十二生肖环状图一般为顺时针排列，而哈萨克人的十二生肖则是逆时针排列。

哈萨克斯坦邮政在每年3月21日纳吾热孜节（哈萨克传统节日，庆祝新春的到来）时，都会发行一套纪念邮票。这一纪念邮票的第一套，发行于1993年鸡年。（编译：塔尔）



哈萨克斯坦发行的马年纪念邮票