希特勒《我的奋斗》德文版版权到期失效

哈通社阿斯塔纳1月3日电 据BBC消息，阿道夫·希特勒的纳粹宣言《我的奋斗》德文版版权周五（1月1日）到期失效，该书将在二战70年后首次获准发行。

从二战结束至2015年12月31日，德国巴伐利亚州的地方政府拥有《我的奋斗》（Mein Kampf）的版权，它禁止任何人重印这本反犹太书籍。

在其版权到期后，慕尼黑当代历史研究所将出版一个新版本。

很多国家预计将出版新版本。历史学家们说，该书有助于学者们了解在纳粹时代的情况。

即将出版的一个注释版本里包括了数千条学者脚注评论，旨在显示《我的奋斗》的逻辑不连贯，写作很差，既不有力，也不诱人。

BBC在德国的记者麦金尼斯说，很多犹太团体都欢迎出版这个版本，并表示出版一个批判性的版本对解释纳粹大屠杀犹太人的历史很重要。

《我的奋斗》最早的一个版本是1925年出版的，那是希特勒上台前8年。

1945年纳粹德国被彻底击败后，盟军将该书的版权移交给德国巴伐利亚州的地方政府。

之后，巴伐利亚州地方政府就禁止该书重印，以防止煽动仇恨。但该书在二战时期大量印刷，很容易找到过去出版的版本。

根据欧洲著作版权法，文学或艺术作品的版权有效期是作者在世和作者死亡70年后的新年1月1日前有效。希特勒1945年4月30日在柏林自杀，因此版权有效期延续了70年。

出版商们现在可以免费使用原始文本。

不过，德国官员们说，他们会限制公众获得此书原文的渠道，因为有人担心此书可能激起新纳粹情绪。