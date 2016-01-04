伦敦市民因公交卡刷卡系统故障免费出行

哈通社阿斯塔纳1月4日电 近日，英国首都伦敦公共交通卡"牡蛎卡"刷卡系统发生故障，持卡乘客悉数"免单"，可免费乘坐公交车、地铁和短途火车等使用"牡蛎卡"计费的公共交通工具。

消息称，伦敦"一卡通"遭遇技术故障，整个网络瘫痪。地铁工作人员打开闸机，短途火车所经站台不再刷卡，公交车司机也直接打开车门，迎接乘客。伦敦交通局在微博客网站"推特"上的官方账号留言称："我们的‘牡蛎卡'读卡器今天上午出现技术问题，乘客无法刷卡进出。"

"我们正尽力解决这一问题，乘客仍可使用地铁、公共汽车和火车网络，"伦敦交通局说，"我们为造成的不便道歉。"

"牡蛎卡"故障成为当天英国社交网站热词，许多乘客晒出照片，讲述个人经历。一名乘客称，"牡蛎卡"在公交车和地铁闸机上均无法使用，在伦敦南部的莫登站，伦敦交通局工作人员让乘客直接通行。

事故当天正逢伦敦地铁上浮票价。由于通货膨胀，伦敦公交的费用每年都有不同程度的增长。数据显示，2009年1月至2014年1月，伦敦地铁票价每年涨幅在4%至5%左右。

据悉，"牡蛎卡"在伦敦是人们使用最为普遍的公共交通卡，不仅可以乘坐地铁，还可乘坐公交车、市内短途火车和有轨电车。英国伦敦地铁拥有150余年历史，是世界上最古老的地铁，地铁计费标准非常复杂，根据经过的区域、乘坐的时段、乘客年龄等标准划分收费。对儿童、学生和老年人，伦敦地铁均有不同程度的优惠。