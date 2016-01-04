气候异常 哈萨克斯坦迎来忽暖忽冷的奇异冬天（图片专题）

哈通社阿斯塔纳1月4日电 对于习惯了寒冬的哈萨克斯坦人而言，2015年的冬季呈现出反常的暖意。入冬以来的平均气温，比往年同期偏高至少3-8摄氏度。

南方各州的居民们，在这个冬天接连迎来了几场大雨。与往年相比，南方地区的平均气温更是高出了5-10摄氏度。

12月中旬，在我国北方、东部和首都附近，大雪、大风天气与不寻常的偏暖气候交替出现。阿斯塔纳、库斯塔奈、阔科谢套、彼得罗巴甫尔和巴甫洛达尔等城市居民的日常出行，也因融雪再度冰封后，造成的光滑路面而受到了很大的影响，可说是苦不堪言。

而南方各州，12月整月不仅没有降雪，反而连续降下了多场大雨，平均气温一直保持在创纪录的13-18摄氏度。

而2015年最后一周，北方地区的气温又突然下降，在连续3日的降雪和降温，以及罕见的大风后，北方居民们迎来了2016年新年夜。

大风降雪天气，导致北方各州多条道路被封闭，许多车辆和人员被困。所幸救援力量始终随时待命，第一时间将被困人员安置在了安全的区域。

糟糕的天气，也影响到了空中运输，至今仍有多个航班延误或无法起飞。（编译：塔尔）









































