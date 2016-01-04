金融时报：中国经济将为全球设定基调

哈通社阿斯塔纳1月4日电 英国《金融时报》通过对2015年势态的评估，认为自全球金融危机爆发以来，发展中国家在世界经济中的占比已经超过一半，由于他们的增长率普遍高于发达经济体，这一占比正继续上升。

《金融时报》称，根据国际货币基金组织(IMF)的数据，若按购买力平价(PPP)衡量，2015年发展中经济体占全球总产出的58%。如今，大型发展中经济体面临的问题也是全球的问题。

尽管美国的利率不断上升，但市场今年最关注的问题将是中国经济的状态。按购买力平价衡量，中国已经是全球最大经济体，并将在未来几年在绝对值基础上超越美国。

IMF数据显示，过去五年期间中国为全球经济增长贡献了35%，并将在2020年底之前继续贡献30%的经济增长。

然而，一些官方数据的质量可疑，阻碍了恰当分析。老牌的发达经济体已经很难衡量，而中国是在变化极其快速的时期建立新的测算体系。政治干预可能加剧了这方面的问题。

整理并发表分析师预测的"共识经济学公司"(Consensus Economics)对其研究中国经济的专家小组的成员进行了调查，这些人建立了有关中国经济的另类模型。尽管多数经济学家预测中国国内生产总值(GDP)今年增长6.5%，与官方目标相符，而2015年增长6.9%，但这个专家小组的估测低得多--今年增长4.8%，2015年增长4.3%。

如果经济增长那么低，那有可能产生深远影响，特别是对那些依赖对中国出口大宗商品的国家而言。

根据预测，印度将是2016年表现最佳的大型经济体，估计增长7.8%，略高于2015年，该国经济继续受益于油价下跌。印度还仍具有较高的利率，因此在增长放缓的情况下可以运用货币政策。

另一个有望表现出众的经济体是印尼，预计增长4.9%。

金砖四国中的另外两个--巴西和俄罗斯--在2015年陷入严重经济衰退，今年很可能继续衰退。俄罗斯的复苏将得到卢布持续贬值的帮助；自2015年4月以来，卢布兑美元汇率下降30%。

如果更高的美国利率导致美元进一步升值，一些发展中经济体可能面临两难。货币贬值可能导致更高的通胀和资本外逃，但如果为了对抗这种局面而加息，就可能掐灭本来就很弱的增长。

新年发布的首批重大数据将是财新和Markit定于今日发布的中国采购经理人指数。（1月4日发布的财新Markit制造业采购经理人指数(PMI)12月为48.2，低于11月的48.6。数字显示中国制造业在2015年最后一个月加快收缩步伐，与此前几天发布的中国官方数据同样凸显出该行业的疲软。--编注）

2015年最后一个季度的中国GDP数据定于1月20日发布。