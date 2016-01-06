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    10:58, 06 一月 2016 | GMT +6

    韩国外交部对朝核试验表示谴责 称平壤违反安理会决议

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    哈通社阿斯塔纳1月6日电 据韩国媒体消息， 韩国外交部对朝鲜进行核试验表示谴责，认为这是对国际和平的挑战，且违反了联合国安理会的决议。韩国媒体援引韩外交部第一次官(副部长)林圣男的话称，"朝鲜氢弹试验是对国际和平的严重挑战"。

    该外交官称，"朝鲜氢弹试验违反了联合国安理会决议"。

    标签:
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