俄专家：金正恩不愿步卡扎菲和萨达姆的后尘

哈通社阿斯塔纳1月6日电 据俄罗斯卫星网消息， 朝鲜问题专家、韩国首尔国民大学教授安德烈∙兰科夫向"卫星"新闻通讯社表示，发展核计划是朝鲜领导人金正恩的保险措施，他不愿步利比亚和伊拉克前领导人卡扎菲和萨达姆的后尘。

兰科夫表示："这是核试验的可能性接近100%。而这是热核武器试验的可能性要小很多。"

他认为，朝鲜的目的是巩固自身安全，并对国际社会进行核讹诈。他表示："总体上，朝鲜诉诸核讹诈的必要性降低了很多，因为该国经济形势已经好转。然而他们还是感受到外部威胁，这一威胁是完全真实的。他们感到非常不稳和不安，并害怕重蹈卡扎菲和萨达姆的覆辙。他们认为，拥有核武器将可以使自己避免那样的悲剧命运。"

专家认为，国际社会没有对朝鲜施加压力的有效杠杆。他表示："国际社会只限于发表严厉声明，世界现在完全无暇顾及朝鲜。现在中东战事正酣，这确实比朝鲜的情况更加严峻。"

兰科夫认为："朝鲜不依赖于与外部世界的贸易，他们是全世界国民生产总值中外贸份额最低的国家。因此，很可能，不会出现任何经济形势因可能的经济制裁而恶化所导致的国内问题。"