朝鲜试爆氢弹？美专家：不可能

朝鲜1月6日宣布"成功"试验氢弹的消息，如同爆炸产生的5级地震波一样，震动了国际社会。虽然国际社会对朝鲜予以谴责，但是美国的核和防务方面的专家对朝鲜方面的说法表示怀疑。他们认为，朝鲜目前不具备制造氢弹的能力。

专家们说，现有数据无法表明朝鲜引爆的是一枚"货真价实"的氢弹。

曾担任过联合国武器调查员的大卫•奥尔布莱特（David Albright）是华盛顿智库科学与国际安全研究所（The Institute for Science and International Security）的所长。这个非政府组织对全球的核项目进行分析和研究。

奥尔布莱特在接受美国之音采访时说："我认为不是氢弹。氢弹是非常复杂的武器，需要有巨大的制造能力，通常也要经过多次试验，爆炸当量也要比朝鲜试爆产生的高得多。"

专家们表示，氢弹是比原子弹更高级的武器。原子弹主要是利用铀或钚原子的裂变来产生巨大的杀伤力。而氢弹则是先引爆内部的一个小型原子弹，利用裂变产生的能量让热核材料发生聚变反应而产生威力更大的爆炸，因此在技术和制造方面难度更高。

朝鲜进行试爆之后，中国地震台网监测到的震级强度为4.9级，美国地质调查局发布的震级数据为5.1级，与朝鲜在2013年进行的第三次核试验引发的地震强度相似，相当于1万吨左右TNT爆炸的威力。

奥尔布莱特说，虽然在氢弹试验时可以把当量控制在很小的范围内，比如为了防止放射性物质扩散而在地下引爆，但是美国、俄罗斯和中国等核大国在进行第一次氢弹试爆时，爆炸当量都非常大，达到了几十万吨，甚至几百万吨，因为这样才能证明确实研制成功了具有巨大威力的武器。

奥尔布莱特和其他一些专家们认为，朝鲜目前不具备制造氢弹的能力。

军控和不扩散中心（The Center for Arms Control and Non-proliferation）高级研究员菲利普•科伊尔（Philip Coyle）曾在奥巴马政府担任白宫科技政策办公室主管国家安全和国际事务的副主任。他说："如果朝鲜如其所称的那样成功试验了氢弹，那么震级强度就会要大得多。"

兰德公司的防务专家蒂莫西•希斯（Timothy Heath）也对朝鲜是否掌握了复杂的氢弹研制技术表示怀疑。

他说："制造氢弹的技术要求要比制造原子弹高得多。我们知道朝鲜在制造原子弹方面就有困难，制造氢弹对他们来说就更具挑战了。"

白宫方面也对朝鲜试爆氢弹的说法表示怀疑。白宫发言人厄内斯特星期三在例行记者会上说，美国以及其他国家的官员所进行的最初分析与朝鲜成功试验了氢弹的宣称"不相符"。

那么，朝鲜在1月6号引爆的是什么？

科学与国际安全研究所的奥尔布莱特说，朝鲜试验的可能是其他类型的热核武器，但是从爆炸当量上来看，试验有可能不成功，或是没有达到设计当量。

他说："朝鲜可能是在试验助爆型裂变武器（boosted fission weapons），就是通过添加少量热核材料（如氘和氚）来增强原子弹的爆炸威力。但是我们没有

看到爆炸当量的增加，因此可能是没有成功，或是热核材料被引爆后没有显著增强爆炸当量。"

助爆型裂变武器也被称为加强型原子弹，其威力要比普通的原子弹高出许多倍。

但是，奥尔布莱特以及军控和不扩散的菲利普•科伊尔都表示，目前还没有足够的依据来推断朝鲜试验的到底是什么。

不过专家们认为，不论朝鲜这次引爆的是不是氢弹，或者是有没有成功， 1月6号的试验都表明朝鲜不会放弃核武器计划。（来源：美国媒体）