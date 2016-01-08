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    13:48, 08 一月 2016 | GMT +6

    伊朗断绝与沙特的所有商业关系 并指责沙特攻击其使馆

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    哈通社阿斯塔纳1月8日电 据路透社报道，伊朗周四断绝了与沙特的所有商业关系，并指责沙特战机攻击伊朗驻也门首都萨那的大使馆。两国关系进一步恶化。

    沙特处决知名什叶派教士尼姆尔后，与伊朗之间的关系恶化。尼姆尔是沙特王室家族的公开反对者，呼吁给予沙特占少数的什叶派更多权利。

    沙特、巴林、苏丹、吉布提和索马里本周均宣布与伊朗断交，阿联酋与伊朗的外交关系降级，科威特、卡塔尔和科摩罗召回了驻伊朗的大使。

    在伊朗总统鲁哈尼周四主持的内阁会议上，伊朗决定禁止进口来自沙特的一切产品。沙特周一宣布，中断与伊朗的贸易联系和空中交通。

    伊朗周四称，沙特战机攻击了其驻萨那的大使馆。沙特称将进行调查。

    "沙特应对使馆建筑毁损和使馆一些人员受伤负责，"伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)援引伊朗外交部发言人Hossein Jaber Ansari称。

    沙特为首的联军发言人阿瑟利（Ahmed Asseri）称，联军战机周三晚在萨那展开重大攻击行动，打击胡塞民兵用以对付沙特的导弹发射器。

    阿瑟利称，联军将就伊朗的指控进行调查，并称胡塞武装一直在使用包括废弃大使馆建筑在内的民用设施。

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