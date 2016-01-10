美国失踪导弹系被误运至古巴

哈通社阿斯塔纳1月10日电 据《华尔街日报》8日报道，据知情人士透露，一枚2014年从美国运往欧洲用于训练目的的美国"地狱火"(Hellfire)教练导弹被从欧洲误运至了古巴，这是一起极为严重的敏感军事技术丢失事件。

这些知情人士称，这枚导弹被误运往古巴令调查人员和专业人士百思不得其解，因为他们工作的监管系统就是为了防止此类设备落入错误的人手中而设计的。

知情人士表示，在美国和古巴外交关系出现历史性缓和的背景下，美国政府一年多来一直在尝试让古巴政府归还这枚导弹。知情人士称，与此同时，美国联邦调查人员一直在寻找被误运的这枚"地狱火"导弹相关书面记录的下落，以判断导弹被运至古巴到底是犯罪分子或者间谍所为，还是一系列失误所致。

"地狱火"属于空对地导弹，通常从直升机上发射。了解相关技术的知情人士称，"地狱火"导弹是几十年前设计的，最初用作反坦克武器，但经过现代化改造后已成为美国政府反恐武器中很重要的一部分，地狱火通常从"捕食者"(Predator)无人机上发射，对包括也门和巴基斯坦在内国家的目标进行致命袭击。

上述知情人士称，这枚导弹并未填装炸药，但美国官员担心古巴方面可能将其中的传感器和瞄准技术与中国、朝鲜、俄罗斯等国家分享。他们还表示，官员们并不认为古巴可能尝试自己拆解导弹并研发类似的武器技术。目前尚不清楚美国的对手是否已经获得了有关"地狱火"导弹的信息。

美国官员称，导弹丢失的情况虽然非常罕见，但却凸显了长久以来有关国际商业运输安全性的担忧，以及密切追踪重要物品的操作难度。

一位美国官员表示，是否有人收受贿赂、原准备将该导弹发往别处？这是一次情报行动的结果，抑或只是一连串失误所致？美国方面正在调查此事。

对于遗失的导弹，美国政府采取了双管齐下的应对办法。一方面，政府试图拿回导弹。另一方面，官员们希望调查是否有人故意使导弹没有发往原定的目的地。据了解调查情况的人士透露，这些行动进展缓慢，很大程度上是因为最重要的线索在欧洲，而在欧洲搜寻线索必须遵守跨国外交要求，这可能需要数年时间才能完成。

知情人士称，这颗导弹于2014年初从奥兰多国际机场(Orlando International Airport)运出，用于北大西洋公约组织(North Atlantic Treaty Organization, 简称：北约)的一次军事演习。这些人士透露，与其他敏感性军事设备一样，导弹的包装箱上清楚地标注着内装物品受到严格的出口管制，对任何处理包装箱的人来说，这一运输信息都表明这不是普通货物。

这颗导弹是由其生产商洛克希德-马丁公司(Lockheed Martin Co., LMT)发运的，此前该公司获得了美国国务院的批准。美国国务院负责与盟友分享敏感军事技术的相关事宜。

洛克希德-马丁发言人对此不予置评，称此事应询问美国政府官员。

上述知情人士称，这颗导弹被运到了西班牙，并用于了军事演习。但不知出于什么原因，导弹在装箱后在欧洲饶了一个大圈，被装上一辆卡车并最终被运到了德国。

一名美国政府官员称，导弹在西班牙罗塔(Rota)装箱，之后装上属于另一家货运公司的卡车，追踪这类货物的官员们将这类公司称为"货运代理人"。然后这家卡车公司将导弹交给另一家运输公司，这家运输公司本应将导弹装上一个从马德里出发的航班。该航班飞往德国的法兰克福，然后导弹应在法兰克福被装上另一个飞往佛罗里达的航班。

上述政府官员称，在某一时点，装运导弹上第一个航班的官员们意识到导弹并不在装运货物之列。在进行追踪之后，官员们意识到该导弹已被装上一辆由法航(Air France)运营的卡车，这辆卡车将导弹运至巴黎的戴高乐机场(Charles de Gaulle Airport)。在那里，导弹与一些货物一起被装上了法航的一架航班。等到马德里的货运代理商查到导弹去向时，导弹已经在飞往哈瓦那的法航航班上了。

记者未能联系到法国航空就此置评。

据知情人士透露，当飞机在哈瓦那降落后，一名当地官员发现了运输箱上的标注，并将导弹扣押。上述知情人士称，洛克希德-马丁的管理人士在2014年6月前后意识到导弹已经遗失，并且可能在古巴，就报告了美国国务院。美国司法部正在调查导弹运输线路的改变是否涉及犯罪。

一些知情人士称，"地狱火"导弹的遗失是他们记忆中最严重的敏感军事科技国际运输环节出错案件。行业专家表示，虽然有敏感科技在运输途中遗失的情况发生，但像导弹这样的货物最终落入古巴这样的受制裁国家，他们还几乎从未听说过。