埃尔多安：伊斯坦布尔爆炸装置由叙利亚自杀式袭击者引爆

哈通社阿斯塔纳1月12日电 据外媒消息，土耳其总统埃尔多安称，伊斯坦布尔爆炸装置由叙利亚自杀式袭击者引爆。

土耳其总统塔伊普•埃尔多安称伊斯坦布尔市中心苏丹艾哈迈德广场爆炸案为恐怖袭击，系一名叙利亚自杀式袭击者所为。埃尔多安证实，伊斯坦布尔爆炸中有外国人丧生。

埃尔多安在安卡拉对土耳其外交官发表讲话称："强烈谴责由叙籍自杀式袭击者制造的苏丹艾哈迈德广场恐袭。袭击目前已造成10人死亡，其中包括土耳其人和

外国公民，另有15人受伤。"土耳其NTV电视台对讲话进行了转播。

12日早晨苏丹阿合麦特广场有轨电车站附近发生严重爆炸，爆炸发生时正有一组游客在附近停留。伊斯坦布尔当局表示，爆炸至少造成10人死亡15人受伤。苏丹阿合麦特广场被警方封锁，拆弹专家已抵达现场。

苏丹艾哈迈德广场是伊斯坦布尔老城区最受欢迎的旅游景区，位于该市欧洲区部分，金角湾、博斯普鲁斯海峡和马尔马拉海之间的海角上。该区名称源于同名清真寺 "苏丹艾哈迈德清真寺"，又被游客称为"蓝色清真寺"，位于区中心。苏丹艾哈迈德老城区入选联合国教科文组织《世界遗产名录》。