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11:26, 14 一月 2016 | GMT +6
戈洛夫金与阿尔瓦雷斯之战的墨西哥版预告片出炉（视频）
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哈通社阿斯塔纳1月14日电 日前，我国WBA（超级）、IBO、IBF和WBC（过渡）中量级拳王根纳季•戈洛夫金与墨西哥拳王阿尔瓦雷斯对决的墨西哥版预告片在网络发布。
据悉，两位拳手对决的时间和场地目前均还未公布。（编译：塔布斯）
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