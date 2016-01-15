库斯塔奈州居民在煤堆中发现奇异生物 相关部门介入调查

哈通社阿斯塔纳1月15日电 据当地媒体消息，库斯塔奈州巴哈纳勒乡居民在煤堆中发现"怪物"的新闻日前吸引了不少人的关注。近日，众多媒体记者和生物学家造访当地，并对"怪物"进行了检测。

"怪物"的发现者，是当地学校的锅炉工根纳季•库兹涅乔夫。他向记者描述了发现"怪物"的过程。

"我是在1月7日下午16:00左右，在锅炉房煤堆里头发现这个东西的。当时是一个看起来和美式橄榄球差不多大小的蛋，我用铲子戳了一下，结果那个蛋就裂开了。我注意到蛋里面有什么东西在蠕动，一开始颜色是纯白的，但过了没多久，就变得和煤渣一样黑乎乎的了。我想，这‘怪物'如果是活物，应该交给专业人士去研究，所以就抱回家，放在了仓库里面。中间有用水清洗过一次，没发现有什么异味儿。"他说。

在媒体记者和警方的簇拥下，生物学家对锅炉工家中的"怪物"及其蛋壳进行了初步的检测。

库斯塔奈州历史博物馆生物科专家安德烈•安德罗伊琴科表示，可以确定这个"怪物"确属生物。"初步检测发现该生物体内有基本的体液循环系统，体长18cm，身体柔软，对刺激有回应。不过还需要进行更加细致的研究后，才能得出具体的结论。农业大学兽医学院设有专业级实验室，我们建议将这个奇异生物送去那里进行研究。"他说。

在警方对"怪物"发现者根纳季•库兹涅乔夫进行询问笔录的同时，当地卫生防疫系统工作人员对其房屋进行了全面消毒。

"‘怪物'大小就和一段香肠差不多，不过确实仍然还活着。"陪同生物专家对"怪物"进行检测的一位医务人员这样说。

而当地兽医则表示，他从来没有见过这种奇异的生物。

目前，专家们还没有透露对"怪物"的研究会持续多长时间，相关报道也多由目击者提供。

生物学家安德罗伊琴科猜测，煤堆中的"怪物"很可能是某种蚕蛹，但由于和煤渣混在了一起，令人难以辨识。"还是需要在实验室中经过更加细致的研究才能得出结论，这东西应该早点交给我们，而不是延迟一周拖延到今天。"他说。

他还称，经过对"怪物"的初步检测后，他们已经将后续工作移交给了当地卫生检疫部门。（编译：塔尔）







