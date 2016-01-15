巴厘岛猴子“小偷”让人防不胜防（视频）

哈通社阿斯塔纳1月15日电 据外媒报道，世界上许多观光景点的猴子都会"欺负"游客，抢夺她们身上的东西。印度尼西亚巴厘岛乌鲁瓦图寺(Uluwatu)里的猴子也不例外，日前BBC记者在这里拍摄节目时手中的iPhone也被抢走，用了两颗鸡蛋才换回来。

乌鲁瓦图寺是印度尼西亚巴厘岛最壮观的寺庙之一，位于高高矗立的乌鲁瓦图悬崖上，是著名的观光景点，乌鲁瓦图寺另一个特色就是有很多的猴子，经常抢游客的帽子、眼镜、游客手中的任何东西。

BBC 主持人克里斯•派克汉姆（Chris Packham）近日在乌鲁瓦图寺拍摄录制名为"世界上最狡猾的动物"的节目，他的太阳眼镜也被猴子瞬间抽走 。克里斯在节目中介绍，其实这里这种长尾巴的猴子并不是真正想要抢来的东西，而是想用抢来的东西做交换。

他做了一个小实验，把iPhone拿在手上，果然猴子瞬间抢走了他的iPhone。随后，克里斯先是拿出了一些小零食，包括一个香蕉试图和猴子交换，但都没有让猴子动心。最后，他拿出了两个看似煮熟的鸡蛋，调皮的猴子这才放下手上的iPhone，转而接受克里斯丢过来的两颗蛋。也就是说，这些猴子知道他们抢来的东西对于人是很重要的，他们利用这点为自己谋利。

