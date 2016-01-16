千杯不醉的秘诀是什么？

哈通社阿斯塔纳1月16日电 我们都见过千杯不醉的人：虽然多数人喝多了酒都会酩酊大醉，但这些人却会像什么事情都没发生一样精神抖擞。在旁人看来，他们喝得似乎是饮料，而不是威士忌。

这些"能喝"的人其实并不少见。根据最近的一项调查，即使豪饮一番，仍有接近四分之一的人可以免受醉酒之苦。然而，他们似乎都对自己的秘诀秘而不宣。好酒量究竟源自好基因，还是源自酒的种类，抑或其他神奇的方法？

大约直到5年前，科学家几乎还对这些问题视而不见。"他们认为喝醉是为了阻止人们继续饮酒--所以常见的观点是：‘随它去吧。'"英国基尔大学(Keele University)的理查德·史蒂芬斯(Richard Stephens)说。不幸的是，这却催生了很多得不到证据支撑的民间风俗。但作为醉酒研究小组(Alcohol Hangover Research Group)的负责人，史蒂芬却希望纠正这些观念。

就连醉酒的原因也带有一些神秘色彩。直到最近，人们还将原因归咎于脱水--科学家认为，酒精有利尿作用，所以会导致人体流失更多水分--但目前的证据表明，脱水在醉酒中只发挥了很小的作用。相反，这很可能源自酒精的化学作用。发酵会产生一种名为"同族元素"的有毒副产品，可能会令人体组织轻微中毒。这些化学成分往往会给酒染上较深的颜色，或许正因如此，喝威士忌比喝清澈的伏特加更难受。(这或许也可以解释，为什么不应该把不同的酒混在一起喝：因为混在一起的酒种类越多，摄入的同族元素种类也就越多。)

大量饮酒之后的几个小时，酒精本身会分解成乙醛，之后还会形成乙酸盐。这些微毒的"代谢物"会导致呕吐、出汗、心悸。酒精及其副产品还会扰乱免疫系统，引发炎症。"当我们大醉时，便会产生浮肿的感觉--这跟炎症有关。"史蒂芬斯说。在大脑中，这种炎症还能引发头痛，伴有血糖降低和失眠，可能还会令人无精打采，情绪低落，而且往往伴随着身体疼痛。

至少多数人都会出现这种情况。史蒂芬斯这样的研究人员面临的一大难题在于：为什么约有23%的人自称无论喝多少酒，他们都从未喝醉过。这可能与基因有关；对双胞胎展开的研究表明，同一个家族往往具备相似的酒量。这可能牵扯到多种基因，而科学家已经找到了一些基因，可能有助于从血液中去除酒精及其代谢物，并抵抗因为中毒而产生的炎症。

有趣的是，醉酒或许还与性格有关；一项研究显示，神经质的人比心胸豁达的人更容易喝醉。这未必意味着苦恼被"捏造"或夸大了；根据目前掌握的知识，情绪的确可以调节疼痛感，因此内疚和焦虑可能会放大真实的身体不适。

尽管有些人的酒量可能源自遗传因素，但史蒂芬斯认为，很多人其实只是"会喝酒"。"可能只是因为他们懂得控制喝酒的节奏。"他指出，最近有一项研究对受访者过去一个月的饮酒量和醉酒情况展开了详细调查。通过这项调查，研究人员认为，尽管他们饮酒的数量相同，但约有80%明显"能喝"的人其实是控制了自己喝酒的节奏，使得血液中的酒精浓度始终不超过0.10%的峰值。

史蒂芬斯希望通过自己的努力，驳斥其他一些有关醉酒的流行观念--包括年龄越大越容易喝醉。"很多人都持有这样的观念，他们认为年龄越大越容易喝醉，但没有证据支撑这种说法。"他说，"喝醉主要是年轻人的问题。"他最近进行的一项研究显示，经过一段时间的大量饮酒后，20岁的人喝醉的几率约为60岁的7倍。同样地，他认为这也与节奏有关。"他们知道自己什么情况下会喝醉，所以已经学会了如何保护自己。"

至于各种各样的解酒偏方，相信你已经能够想到史蒂芬斯会给出什么答案。民间的偏方多种多样，"牡蛎鸡尾酒"(prairie oyster)便是其中之一(这个偏方混合了醋、伍斯特酱和生鸡蛋)，但却没有多少证据能够证明这些偏方的有效性。更有可能的情况是：这种偏方古怪而刺激的味道分散了人们的注意力，并且起到了安慰剂的作用。由于脱水产生的影响很小，所以大量饮水同样无法缓解疼痛。

"如果不想喝醉，最好的办法就是适度饮酒。"史蒂芬斯说。如果已经喝多了，稍加照料便有助于缓解痛苦。"一片布洛芬可以缓解头痛、减轻炎症，一份油炸食物或许也可以恢复血糖水平。"

可谁知道呢--或许迟早会有一种出人意料的治疗方式出现；已经有一些科研人员开始研究缓解醉酒症状的药物，而且取得一定的成功。有的时候，这种药物的来源也令人颇感意外。10年前，一项研究发现仙人掌的一种提取物似乎可以抵消威士忌和其他深色烈酒的"同族元素"的毒性，并减轻炎症--但迄今为止，仍然没有人展开过跟踪研究。

如果你真的迫不及待地想要解决这个问题，也可以吃一点"食用臭虫"--只要你下得去手。尽管名字很倒胃口，但这种虫子却是马拉维的一道美味，很多人都对它的解酒能力很有信心。(你必须通过正确的烹饪方法去除臭虫身上的恶臭：据当地人介绍，"如果吃了烹饪不当的臭虫，那股臭味会在你嘴里停留一个月。")有些科学家已经开始研究臭虫的营养成分，所以它的实际效果究竟能否在临床试验中得到验证将非常值得关注。

虽然不想成为一个令人扫兴的人，但总体而言，史蒂芬斯还是认同一个普遍观念：醉酒或许是一种有益的提醒，让我们意识到自己的身体可能正在遭受破坏。"酒精会对人体构成伤害，但我们也从中得到了很多快乐。"他说，"所以关键是控制你喝酒的方式。"

换句话说，他的建议与你的父母相同：喝酒虽能助兴，但切莫贪杯，必须注意分寸，点到为止。无论你是否拥有千杯不醉的能力，从长期来看，这样做都对健康有益。

本文转自BBC英伦网，作者大卫·罗布森(David Robson)