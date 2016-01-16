哈萨克斯坦人今后又多了一个新节日

哈通社阿斯塔纳1月16日电 根据纳扎尔巴耶夫总统15日签署的总统令，从今往后，每年的3月1日将是哈萨克斯坦的"感恩日"。

2015年4月，纳扎尔巴耶夫总统在出席主题为《永恒的国家：同一个祖国 同一个命运》的哈萨克斯坦民族和睦大会第22届会议时，曾在讲话中谈及苏联时期发生在哈萨克斯坦大草原上的"民族大迁徙"事件。

"众所周知，在斯大林的残酷政策下，无数其他民族的人民，被驱赶上了火车，一路颠沛并被最终放逐在哈萨克草原上。当时，他们只是被简单的赶下火车，没有御寒的衣物，没有住处，甚至没有食物。哈萨克人民接纳了这些来自异乡的可怜人，为他们提供了庇护和帮助，令他们得以在艰难的岁月中生存下来。"纳扎尔巴耶夫当时这样说。

纳扎尔巴耶夫总统称，这些受政治迫害和"民族大迁徙"而来到哈萨克斯坦的人们，如今已经成为了哈萨克斯坦人民的一员。他们和他们的后人，心怀感恩之心，为哈萨克斯坦的发展做出了诸多贡献。因此，纳扎尔巴耶夫总统认为，有必要设立一个纪念日，令博爱、宽容和感恩的信念，传承在哈萨克斯坦人的血脉当中。

"哈萨克斯坦民族和睦大会成立于3月1日，我认为，将这一天定位‘感恩日'，是非常合适的。"他说。（编译：塔尔）