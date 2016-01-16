土库曼斯坦出台香烟禁令 誓做无烟国家

哈通社阿斯塔纳1月16日电 综合外媒消息，在禁烟计划框架下，土库曼斯坦政府日前销毁了数千箱香烟。目前该国以正式公布禁令，在国内全面禁止香烟的出售和流通。

据悉，禁令颁布后，违令销售香烟的机构和个人将被处以1700美元的罚款。

英国BBC驻当地记者称，土库曼斯坦各大城市报亭中已经看不到任何香烟的踪迹。

而网络媒体Chrono-TM宣称，在当地黑市中，一包香烟的价格已经飙升至12美元。

法新社报道称，自从1月5日国家电视台对土库曼斯坦政府工作会议结束的直播结束之后，几乎所有商店和报亭的经营者们，就只对其亲属和要好的朋友销售香烟了。

在这一会议上，土库曼斯坦总统库尔班古力•别尔德穆哈梅多夫对政府的社会健康和安全保障工作提出了严厉批评，并要求进一步推进禁烟力度。

此后，对香烟的大规模清剿和销毁工作便全面展开。

据悉，土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫曾是一名著名医生，平时十分注重身体健康状况，强调健康的生活。

2011年，他调高了土国的食品消费税，而2013年则出台了公共场所禁止吸烟的命令。

根据世界卫生组织公布的数据显示，土库曼斯坦是全球吸烟人口最少的国家之一。同时，该国香烟价格也一向高的惊人。（编译：塔尔）