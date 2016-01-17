美国宣布执行伊核协议 取消对伊朗经济制裁

哈通社阿斯塔纳1月17日电 据中新网报道，美国总统奥巴马当地时间16日签署行政命令，根据伊核协议的规定取消对伊朗的经济制裁。

奥巴马当天在写给国会领导人的信中表示，国际原子能机构16日证实伊朗完成了开始执行伊核全面协议的必要准备步骤，美方认为这意味着有关伊朗核项目环境的"根本转变"，决定执行美方在伊核问题全面协议中的承诺，撤销一系列就核项目制裁伊朗的行政命令。



美国国务卿克里同日在维也纳确认，国际原子能机构证实伊朗全面履行了其在伊核协议中所做承诺，美方在协议中所做出的与取消制裁有关的承诺正式生效，这将为伊朗人民带来机遇。伊核协议的执行再次表明外交应该是解决问题的"第一选择"。



美国财政部发布的信息显示，美方取消的经济制裁涉及伊朗财政、金融、能源、石化、航运、造船、汽车等行业，美方采取措施允许商用飞机及其零部件出口至伊朗，但只能用于民用航空客运目的。

外界预计，制裁取消后伊朗将很快获得被解冻的约1000亿美元海外资产，重新连接到国际金融系统，恢复大规模缩减的石油出口，提升国内基础设施建设水平，发展国民经济。但白宫认为，出于各种原因，伊朗能使用的海外资产将只有500亿美元左右。



美国媒体分析称，未来伊朗经济走强将可能打破中东目前的地缘政治局面。预期伊朗重返国际经济体系也是近期油价波动的因素之一，纽约原油期货价格11日直线滑落并冲向每桶30美元重要关口，以近12年来的最低结算价格报收。



白宫强调，美方此次仅是撤销与核项目有关的制裁措施，财长雅各布•卢表示，除了伊核协议所列出的一些"有限例外情况"，美国对伊禁运仍"大致有效"，包括银行在内的美国实体机构将被禁止与伊朗实体进行交易。白宫高级官员16日下午在吹风时说，美国将对伊朗2015年实施的弹道导弹测试实施制裁，但未提供制裁的时间表。