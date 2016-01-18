国际空间站百日菊首次开花

哈通社阿斯塔纳1月18日电 据美国媒体报道，来自国际空间站宇航员Scott Kelly分享的最新动态显示，空间站中培育的百日菊近日首次开花，而这也是首次在太空培育的花朵，这项实验将有利于NASA解决类似载人火星项目这样的太空远航食物供给问题。

报道称，这朵空间站百日菊颜色外形与地球上的差异不大，生长周期在60到80天之间。不过因为空间站零重力的状态，它们的花瓣无法像地球上的一样形成优美的弧度。

此前，美国宇航员已经在空间站的植物培育实验室里完成了多项实验，成功种植了中国大白菜和莴苣。但他们认为，百日菊对环境条件和光线条件更为敏感，种植起来更为困难，因此这次成功意义更为重大。

事实上，在实验过程中，宇航员们曾一度认为实验失败了。一开始百日菊花无法完全吸收水分，水汽通过叶子渗透出来，造成植物生长环境过于湿润。为了解决这个问题，宇航员在实验放入小型风扇。不过风扇的效果又太强大了，导致两株百日菊苗脱水死亡。好在余下的百日菊苗继续繁荣生长，长出了小花包，最终开出了美丽的花朵。这些百日菊是可以食用的，放在沙拉中当做蔬菜佐食。

NASA的科学家认为，百日菊的成功种植是植物在极端条件下生长的一次成功试水，有利于宇航员探索植物的生长条件，未来在空间站中培育更多外太空植物。接下来，宇航员们计划在空间站中种植其他一系列蔬菜，并有望在2018年培育出西红柿。NASA表示西红柿的种植对于火星探索计划十分重要，因为宇航员必须要在与地球没有联系的情况下自己种植食物。

据悉，百日菊属花卉被送往国际空间站进行栽培，其原因是百日菊属花卉具有生长迅速，并且颜色多样的特点。