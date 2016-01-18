叙利亚炮弹落入土耳其一所校园 致两死四伤

哈通社阿斯塔纳1月18日电 据土耳其Haberturk网站消息，从叙利亚境内发射的一枚炮弹落入土耳其南部基利斯省一所校园，事件导致两人死亡，四人受伤。

消息称，共有两枚炮弹爆炸，其中一枚落入一所正在上课的学校校园内。目前调查和抢救工作正在进行当中。（编译：金桥）