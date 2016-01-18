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    16:09, 18 一月 2016 | GMT +6

    叙利亚炮弹落入土耳其一所校园 致两死四伤

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    哈通社阿斯塔纳1月18日电 据土耳其Haberturk网站消息，从叙利亚境内发射的一枚炮弹落入土耳其南部基利斯省一所校园，事件导致两人死亡，四人受伤。

    消息称，共有两枚炮弹爆炸，其中一枚落入一所正在上课的学校校园内。目前调查和抢救工作正在进行当中。（编译：金桥）

    标签:
    国际 土耳其 黄金储备
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