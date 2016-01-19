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    07:35, 19 一月 2016 | GMT +6

    奥朗德宣布法国进入经济紧急状态

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    哈通社阿斯塔纳1月19日电 据BBC报道，法国总统奥朗德希望通过一项20亿欧元的促进就业计划将法国带出"经济紧急状态"。

    按照这项计划，员工数量低于250人的法国公司如向年轻人或失业人群提供为期六个月以上工作时，将得到政府补贴。

    与此同时，法国将创造约50万个职业培训计划。
    目前法国的失业率是10.6%，不仅超出欧盟9.8%的平均失业率，更是远远落后于德国的4.2%的失业率。
    奥朗德表示，法国政府将通过节省其它领域的公共开支来筹集这部分资金。
    奥朗德说："政府无需通过任何形式的新税收来筹集这20亿欧元。"他是在向企业界领袖们发表的年度演讲中宣布这一项目的细则的。
    他说："法国已经经历了20到30年的结构性失业。创造就业机会将是应对这一问题的一个、也是唯一的对策。"
    奥朗德表示，法国正面临"不稳定的经济环境和持续的失业问题"，并造成了"经济和社会的紧急状态"。
    此前，奥朗德曾把由于失业问题所造成的社会紧急状态，与面临的恐怖主义相提并论。
    他呼吁企业界帮助"建立面向未来的经济和社会模式"。
    但BBC驻巴黎记者舍尔菲尔德分析认为，外界对奥朗德的这一刺激计划能否收到实效存在广泛怀疑。
    他说："尽管法国接连出台多个计划和条款、还有承诺，法国的失业人数一直在上升。"
    他分析认为，奥朗的推出这一计划旨在为争取连任做最后努力。但依据奥朗德以往雷声大、雨点小的业绩判断，"没人会相信这个项目能有什么成效"。

    标签:
    国际 黄金储备
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