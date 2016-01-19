路透：制裁解除后伊朗提高石油产量 外国企业争相与其达成协议

哈通社阿斯塔纳1月19日电 据路透社报道，伊朗政府周一下令大幅增加原油产量，以迅速抓住国际制裁取消的机会；同时随着伊朗摆脱多年来在国际上的孤立状态，一些外国公司争相与该国达成协议。

但也有一些外国企业较为谨慎，留心不要违反美国仍保留的制裁措施，尽管美国、欧盟和联合国于周六取消了因伊核问题而对该国实施的制裁。

取消上述制裁措施是伊朗与世界大国达成的里程碑式协议的一部分，也是对伊朗按要求削减核能计划的回报。美国总统奥巴马称，伊朗缩减核能计划的方式将防止该国拥有核弹。

"我们对核协议的遵守程度将和其他各方一样，"伊朗总统哈桑•鲁哈尼(Hassan Rouhani)周一表示，并称伊朗"从道德和宗教信仰方面都致力于不寻求大规模杀伤性武器。"

该协议使伊朗能重新获得数以百亿美元计的被冻结资产，重新开放外国投资，并允许该国恢复向国际市场出售原油，尽管目前国际油市供应过剩。

伊朗副石油部长Rokneddin Javadi表示，该国可能将每日产量提高50万桶，"而增产令已于今日下达"。

已于周末撤销的制裁举措曾导致伊朗石油每日出口较2011年时的峰值减少约200万桶，至略超过100万桶。

油价周一触及2003年以来低点，因市场预料伊朗石油供应将增加。

取消制裁为众多行业带来商机，从飞机制造到电信不一而足。

"伊朗是一个巨大的市场，也是我们的业务重点，"土耳其最大的移动运营商Turkcell(TCELL.IS)主管Kaan Terzioglu接受路透专访时表示。

他称，该公司寻求区域内的并购机会，而伊朗可能成为一个目标市场，"我们在密切关注伊朗市场，并与那里所有的固话和移动运营商接触。"

**新兴中产阶级**

普华永道全球主席戴瑞礼在本周达沃斯世界经济论坛召开前对路透表示，该公司发现其客户对伊朗存在的机会有很浓厚的兴趣。

"毫无疑问，能源、能源相关和基础设施行业将获益，零售等行业也是，因为有可能出现新兴中产阶级，"他对路透说。

已经有企业暗示将加强与伊朗之间的商业联系，其中就包括很多德国企业。德国政府已经表示，计划为打算这么做的企业恢复国家出口担保。

戴姆勒(DAIGn.DE)表示，其卡车部门已经与伊朗合资伙伴签署意向书，以重新打入伊朗市场。在2010年之前，戴姆勒每年在伊朗售出最多10,000辆汽车。竞争对手奥迪(VOWG_p.DE)表示，目前已经向伊朗派驻代表，商讨"豪华汽车的增长潜力"。

德国第二大银行--德国商业银行也表示，正在考虑回归伊朗市场的可能性。

这非常引人注目，不到一年以前，德国商业银行刚刚同意向美国当局支付14.5亿美元罚款，以和解违反对伊朗制裁规定等违规行为。其他外资银行也同样遭到罚款，仅仅法国巴黎银行就支付了89亿美元罚款。

因此，很多国际银行业者料特别谨慎地对待此事，以避免违反仍然有效的美国贸易制裁措施。

**协议和外交**

瑞士苏黎世保险(Zurich Insurance)(ZURN.VX)称，将审视与伊朗有业务往来的企业客户的保险保障，英国航空(British Airways)母公司IAG(ICAG.L)的主管也表示，希望"近期内"开通德黑兰航线，进一步显示可能达成协议。

俄罗斯称考虑向伊朗出售军用直升机，并出口更多粮食。印度国有铝业企业NALCO(NALU.NS)称，将很快向伊朗派出团队，研究建立价值约20亿美元的冶炼厂，利用当地价格低廉且充足的天然气资源。

西班牙外长称，西班牙和伊朗正讨论在西班牙南部边陲建立石油炼厂，所有权归伊朗。

伊朗外交活动大幅增加，将提供讨论投资协议的机会。中国国家主席习近平本周将访问伊朗和沙特阿拉伯。

伊朗交通部长周末称，该国有意购买114架空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)民用飞机，标价价值可能超过100亿美元。空客周六称尚未与伊朗举行商务会谈。

**机遇与风险**

进入伊朗市场也有风险：当地银行债务负担沉重，法律体系不成熟，存在腐败问题以及就业市场缺乏灵活性。很多外资企业将保持警惕，如果伊朗日后被发现违反核协议，制裁可能"卷土重来"。

"我们做了大量工作后才达到今天的局面。未来需要持续付出同样的努力，"国际原子能总署(IAEA)署长天野之弥在访问德黑兰时表示，"我们必需保持这个势头。"

美国企业在恢复与伊朗的商贸往来方面恐怕将落后于其他国家的竞争对手，因为美国政府仍将保留在核危机之前、针对恐怖主义和侵犯人权等问题对伊朗实施的广泛制裁措施。

但美国与伊朗之间的商业联系可能仍会增加。美国财政部周六称，将允许美国企业的外国子公司与伊朗展开贸易往来，而大型跨国公司或许可以利用这一渠道。

不过相比商贸联系，在伊朗恢复大规模的外国投资也许要经历更长时间。一些公司可能希望先观望一阵，直到确定下任美国总统对伊朗的立场再说；许多企业会担心"声誉风险"，也就是说如果他们在伊朗投资，可能会招致股东或游说组织发起法律行动。

除此之外，美国周日针对伊朗的弹道导弹计划，向11家公司和个人实施新的制裁，即便该国取消了与核计划有关的制裁举措，而且与伊朗政府展开囚犯交换行动。

新的制裁举措规模要小很多，但伊朗政府周一对此表示谴责。伊朗外交部发言人Hossein Jaberi Ansari称，新制裁举措"没有法律和道德依据"，因为美国向该地区盟友出售的武器被用于"对巴勒斯坦、黎巴嫩和也门平民犯下战争罪行"。