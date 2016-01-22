中国市场放缓 苹果“旗舰”转向印度

哈通社阿斯塔纳1月22日电 据英国《金融时报》报道，因中国智能手机市场放缓，苹果(Apple)向拓展印度市场迈出了一大步。苹果已向印度政府提出申请，希望在该国开设首家旗舰零售店。

在部分华尔街分析师预测今年iPhone销量将出现自问世以来的首次下滑之际，此举突显苹果正在广泛地寻找新的增长市场。

以市值计，苹果是全球最有价值的公司。苹果近年来已在稳步扩大在印度的业务，但在印度开店这个迎合外界长久期待的决定，很可能会被视作一个明确表态，表明苹果计划更加积极地在快速增长的亚洲市场上拓展。

苹果证实已向印度工业政策和促进部提交申请，如果获批，将可以在印度开设首家品牌专卖店。

直到最近，苹果相对较贵的iPhone在印度注重价格的电子产品市场上还难以与其他产品抗衡。它在富裕买家中被视作重要的地位象征，但其价格超出普通消费者的承受能力。

但从较长期来看，苹果将印度视作中国市场最可能的替代者，正是蓬勃发展的中国市场为苹果近几年来的上升提供了动力。分析师表示，与在工业化经济体一样，智能手机在中国的销量也趋于稳定。

2015年印度智能手机行业发展兴旺，成为全球增长最快的智能手机市场。约有2.5亿印度人拥有智能手机，据业内人士估计至2018年这一数字将增加一倍。

针对印度市场状况，苹果加强了市场营销力度，重组了分销网络，并举办了一场iPhone 6S大型推广活动。目前苹果主要通过在线零售商和手机店销售iPhone 6S。

过去苹果认为印度市场规模过小也太复杂，不适合自己开设高端商店，因此一直与零售商合作，采取"店中店"的迷你店铺形式。

苹果此番申请开设门店还可能引起猜测，苹果可能很快会开始在印度生产。为苹果制造大部分iPhone的台湾合同制造商富士康(Foxconn)去年宣布计划在印度建厂。