美元兑坚戈汇率不稳对二手车市场造成了一定的影响

哈通社阿斯塔纳1月22日电 坚戈的贬值和美元/坚戈汇率的不稳定，对汽车交易市场同样造成了一定的影响。

据31频道报道，二手车市上的销售商们每天都会根据汇率的变化，修改汽车售价。受坚戈贬值影响，美元标价的汽车售价正在逐日下调。

目前，汽车销售市场上最贵的车辆价格约在2.5万美元左右。

哈比特•托尔哈耶夫从事二手汽车销售业已有15年。最初，他所销售的车辆，主要来自德国和波罗的海沿岸国家。从2015年起，他开始从俄罗斯进口车辆，在哈萨克斯坦销售。托尔哈耶夫称，现在的生意不如以前好做了。

"大多数人来看车，主要还是询问价格，想看看大致的市场行情。真正来购车的人，数量非常少。便宜的车，都是在用坚戈进行交易。目前销量最好的车，都是价格在30万到60万坚戈左右的车辆。好车、贵一点的车，基本上都卖不动了。"哈比特•托尔哈耶夫说。

使用年限较新，档次相对较高的车辆，目前的售价普遍在1.4万美元左右。如果能以现金，当场全额付清购车款，价格还能在便宜1000-2000美元。汽车的售价基本上全部以美元标价。

"原价4万美元的汽车，现在基本上已经降价接近一半。轿车、卡车的售价也在下跌，但购买者却没有多少。市场里空荡荡的，车子很少有卖出去的。"汽车销售上努尔詹•成格斯巴耶夫说。

虽然按照美元价格来看，汽车售价正在下降，按如果将车辆的价格换算成坚戈，可以发现汽车售价其实没有发生大的改变。（编译：塔尔）