瑞士签署阿斯塔纳世博会参展合同

哈通社阿斯塔纳1月22日电 据阿斯塔纳世博会运营公司消息，阿斯塔纳世博会运营公司执行主席阿赫梅特江•叶西莫夫22日在瑞士小镇达沃斯与瑞士联邦委员曼努埃尔•萨勒赫签署阿斯塔纳世博会参展合同。

消息称，截止目前，已有70个国家和13个国际组织确认参加阿斯塔纳世博会。（编译：金桥）