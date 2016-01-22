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    19:17, 22 一月 2016 | GMT +6

    瑞士签署阿斯塔纳世博会参展合同

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    哈通社阿斯塔纳1月22日电 据阿斯塔纳世博会运营公司消息，阿斯塔纳世博会运营公司执行主席阿赫梅特江•叶西莫夫22日在瑞士小镇达沃斯与瑞士联邦委员曼努埃尔•萨勒赫签署阿斯塔纳世博会参展合同。

    消息称，截止目前，已有70个国家和13个国际组织确认参加阿斯塔纳世博会。（编译：金桥）

    标签:
    阿斯塔纳世博会 2017世博会
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