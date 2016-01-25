新兴市场竞相控制资本外流

哈通社阿斯塔纳1月25日电 据《华尔街日报》报道，一些新兴市场目前正在采用一种风险较大的方式应对本国货币压力加重的问题：阻止资金外流。

依赖于石油的阿塞拜疆本周宣布，将对任何把资金带出该国的交易征收20%的税款。沙特阿拉伯要求在该国拥有分支机构的银行禁止交易员押注该国货币里亚尔贬值。尼日利亚最近停止进口食品和家具等商品，并对以外国货币计价的信用卡和借记卡规定了支出限额。

这些资本管制措施是为了阻止或者放慢资本流出的速度，同时缓解这些国家货币的下行压力，交易员目前正在押注这些货币将进一步下跌。但这些措施也存在令局面恶化的风险，这些措施会赶走那些对限制资本流动措施感到恼火的投资者，同时对那些需要对冲风险的公司造成打击。

管理大约2.4万亿美元资产的道富环球投资(State Street Global Advisors)的全球投资策略师霍格特(George Hoguet)称，这是经济疲软以及贸易条件发生巨大变化的一个迹象；由于政策存在不确定性，风险溢价也会因此上升。

新兴市场将如何处理大规模资本外流、本币疲软以及庞大的债务负担是有关全球经济的一个重大问题。

在金融危机之后的几年中，数万亿美元资本流入了新兴市场。但是，中国经济不断放缓，以及油价和其他大宗商品价格的大跌扭转了这一趋势。

根据国际金融协会(Institute for International Finance)，2015年新兴市场 资金外流达到创纪录的7,320亿美元，其中中国占大部分。

同时，根据投资管理机构Ashmore Group，去年新兴市场货币兑美元汇率平均贬值17.6%，且这一趋势并未显示出减弱迹象。周三，俄罗斯卢布、墨西哥比索和哥伦比亚比索兑美元汇率均跌至纪录低点。2016年前两周，新兴市场货币累计贬值3%。

印度、委内瑞拉和埃及的应对方式是实施某种形式的资本管制。就连中国最近也收紧了对资本流动的控制，尽管中国正处在对外国投资者进一步开放市场、推动人民币国际化的进程中。中国政府最近实施了与沙特阿拉伯类似的远期外汇交易限制，暂停了某类境外投资的申请。

到目前为止，这些政策的效果喜忧参半。印度在2013年实施的资本管制帮助阻止了印度卢比的跌势，令外汇储备重新增加。但中国、委内瑞拉和埃及继续遭遇资本外流，导致外汇储备减少；这些国家的货币不同程度地盯住美元。

在最近的资本控制指引中，国际货币基金组织(简称IMF)指出，破坏性的资本外流可能导致外汇储备流失、本币重挫、金融系统承压和经济产值下降。IMF称，在危机情况下，资本流动管理措施可有助于避免本币汇率大幅贬值和外汇储备急剧减少。