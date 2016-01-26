英国财政部前高官将出任亚投行副行长

哈通社阿斯塔纳1月26日电 据英国《金融时报》26日报道，英国财政部前官员丹尼•亚历山大(Danny Alexander)即将前往北京，在中国新创立的亚洲基础设施投资银行（AIIB，简称亚投行）出任激烈争夺的高管职位之一。

德国在亚投行成立之初的职位分配中表现优于英国，尽管英国财政大臣乔治•奥斯本(George Osborne)投下了巨大的政治赌注，在亚投行筹备之初给予支持。

但是，自由民主党籍的英国财政部前首席秘书丹尼爵士预计将被任命为亚投行五名常驻北京的副行长之一。亚投行是中国设立的类似总部位于华盛顿的世界银行的机构。

这位48岁的苏格兰人执行了英国联合政府的紧缩计划，结果在大选中失去了自己的议会席位；奥斯本对他给予回报，提名他出任这一重要国际职位。

一名了解亚投行运作的知情人士表示，尽管英国人将担任几名常驻副行长之一，但德国人将担任亚投行副行长之一以及该行董事会的两名副董事长之一。

英国官员坚称，这不是对奥斯本的冷落，奥斯本去年推动英国抢在其它欧洲国家前面申请成为亚投行创始成员国时，曾引起华盛顿方面的愤怒。这些官员辩称，副董事长职位将会轮换，并指出，身为欧洲最大经济体的德国是亚投行的最大股东之一。

英国被认为是亚投行的第十大股东，因为亚洲国家的法定出资比例高于其经济规模所代表的比例。

在亚投行，丹尼爵士将代表欧元区以外的"更广大欧洲地区"，而德国籍的副行长将代表单一货币区。

一名上月在北京参加了亚投行盛大成立仪式的人士透露，法国感到非常不快，因为法国人既不担任副行长，也不担任副董事长。

几位副行长的任命尚待确认，丹尼爵士拒绝对自己即将担任的职位发表评论。

这家新银行的行长是金立群，他将执掌这家在结构上类似于国际货币基金组织(IMF)和世行的机构。中国在亚投行持有逾30%的股份，印度以11%的股份成为第二大股东。

参加亚投行成立仪式的一些人士表示，金立群是领导这家新机构的理想人选。"他跟我遇到的其他中国官员不一样--他是那么的优雅练达，"其中一人表示。

"如果亚投行是中国布下的具有重要战略意义的棋局，那么金立群是掌握该棋局的最佳人选。他很聪明，人脉广泛。"

白宫官员们曾批评英国"不断迁就"中国，当不久前奥斯本在为期5天的中国之行中表现出友好姿态时，华盛顿方面产生了进一步不安。

然而，英国财政大臣认为，英国在亚投行成立之初加入是正确的。成立亚投行被视为中国挑战以美国为大本营的全球金融机构的企图。