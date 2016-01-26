普京：社会主义思想正确 但在俄实践远离本质

哈通社阿斯塔纳1月26日电 据俄罗斯卫星网消息， 俄罗斯总统普京表示，社会主义思想是正确的，但其在俄罗斯的实践远离了本质。

普京1月25日在全俄人民阵线论坛上表示："人们曾经都控诉沙皇政权的镇压暴行。然而，苏维埃政权的产生从何而来？是从大规模镇压开始的。我所说的已经不是规模，其规模简直令人发指。例子就是，将沙皇一家，连同儿童一起消灭、枪决。然而，也许会有根除潜在后嗣的考虑，但为什么要杀害（沙皇家庭的）波特金医生？为什么要杀害所有的仆人？这些按说是无产阶级出身的人。为了什么？为了掩盖罪行。"

普京补充说："你们知道，我们过去从未思考过这些。好吧，与那些手持武器对抗苏维埃政权的人作战是可以理解的（在国内战争中）。那么为什么要消灭神职人员？仅1918年就有3000名神职人员被枪决，而10年间有1万人。在顿河上有数百人被沉入冰中。"

普京补充称，在第一次世界大战中"我们败给了战败国"。1918年3月，苏俄单方与德国及其盟友签署了《布列斯特和约》。11月德国向协约国投降。普京称："（《布列斯特和约》签署）几个月后德国投降了，而我们却败给了战败国。这真是历史上所罕有的。为了什么？为了争夺政权。"

普京强调，这是他对历史事实的个人论断和分析。