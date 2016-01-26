欧佩克秘书长呼吁产油国携手减产

哈通社阿斯塔纳1月26日电 据英国《金融时报》26日报道，石油输出国组织（OPEC，简称：欧佩克）秘书长阿卜杜拉•巴德里(Abdalla El-Badri)呼吁全球大型产油国帮助遏制几十年来最严重的油价下挫，而俄罗斯一家大型石油公司表示，不反对与欧佩克一同减产。

巴德里表示，除非欧佩克内外的各个国家携手化解供应过剩，否则未来的石油生产将陷入动荡。供应过剩已导致油价在18个月内下挫了70%，致使石油业大幅削减了投资和就业岗位。

巴德里在伦敦的英国皇家国际事务研究所(Chatham House)发表演讲时表示："所有大型产油国应坐下来探讨出一个解决方案，这至关重要。市场需要看到库存下降到令价格能够回升、投资能够恢复的水平。"

欧佩克秘书长只是这个卡特尔名义上的领导人，对政策基本没有什么直接影响力，但在巴德里发表这番言论之际，全球石油行业对石油市场抛售潮的长期性日益感到担忧。

欧佩克领袖、全球最大产油国沙特阿拉伯几乎没有展示出什么改变现行政策的迹象，该国目前的政策是将产量维持在高位，以便将成本较高的产油方挤出市场。但沙特考虑减产的重要条件之一在周一出现了小小的进展。

俄罗斯第二大石油生产商卢克石油公司(Lukoil)的副总裁列昂尼德•费顿(Leonid Fedun)表示，如果得到俄政府的政治支持，他不反对与欧佩克一道减产。沙特已表示，该国愿考虑减产，前提是欧佩克以外的大型产油国（例如俄罗斯）也加入。

"在我看来，如果做出这种政治决定，俄罗斯应会与欧佩克携手削减市场供应，"费顿在接受塔斯社(Tass)采访时表示，"以50美元卖一桶油要好过以30美元卖两桶油。"

石油业仍然认为协同减产面临很多重大障碍。在与核计划相关的制裁解除后，欧佩克成员国伊朗正准备扩大出口。最近几周，伊朗与其地区兼教派对手沙特的关系出现恶化。双方都参与了在也门和叙利亚的代理人战争。在叙利亚，俄罗斯与伊朗一道支持叙利亚总统巴沙尔•阿萨德(Bashar al-Assad)。