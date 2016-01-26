投资和发展部部长率团赴北京会见多家中国企业代表（图）

哈通社阿斯塔纳1月26日电 据投资和发展部消息，26日，投资和发展部部长阿斯耶特•伊谢克舍夫率代表团赴北京与多家中国企业代表举行会谈。

消息称，伊谢克舍夫此次赴北京与中国航空技术国际控股有限公司、沈阳联立铜业有限公司、中化化肥控股有限公司、西安爱菊粮油工业集团、武汉世林福幸科技发展有限公司、中国石油天然气集团公司、华通电缆集团有限公司等举行了会谈。

双方就有关以出口为导向的，并具有开发潜力的高附加值产品的生产合作项目及相关协议进行了探讨。具有潜力的合作项目主要涉及航空、采矿、基础建设、农业、粮食生产、能源、电缆等领域。

中国企业代表均表示有意与哈萨克斯坦开展合作，并指出我国拥有良好的投资环境等优势。

据悉，投资和发展部代表团将在北京访问至本月29日。28日，投资和发展部将与中国国家发展和改革委员会共同举办中哈产能与投资合作第八次对话会议。会议将讨论为实施2019年计划项目（其中包含52个合作项目）提供资金支持、以及哈中两国在旅游、科研、创新等领域开展的合作等问题。

投资和发展部代表团在访问期间将会见中国国家发展和改革委员会、工业与信息化部、中国工程院、工业技术研究院等机构领导和阿里巴巴、华为、浪潮、小米、联想、网易、丝路基金等在内的20多家中国企业代表。（编译：塔布斯）







