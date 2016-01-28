伊朗力争迅速重启天然气出口

哈通社阿斯塔纳1月28日电 据《华尔街日报》28日报道，伊朗国家天然气出口公司董事总经理卡迈利称，伊朗正在积极寻找开采和出口该国庞大天然气资源的新途径，例如发展对天然气进行液化的设施，并争取在两年内将液化天然气运至欧洲。目前西方已取消了对伊朗的大部分制裁。

伊朗坐拥全球最大的天然气储备，但长期以来都缺乏像俄罗斯、卡塔尔等竞争对手那样的出口设施。这些国家都拥有国际输送管道以及天然气液化设备，可以用船只出口天然气。

卡迈利在德黑兰接受采访时称，伊朗正在研究若干选项，以帮助该国跻身全球天然气俱乐部。

其中一个项目将涉及重启该国最先进的液化天然气项目──"伊朗液化天然气"(Iran LNG)。该项目建设进度达到40%时西方加大了对伊朗的制裁力度，被迫于2012年放弃。卡迈利称，该项目建成可能还需要三至四年。

另外一个选择是在波斯湾底部修建一条通向阿曼的管道，阿曼拥有伊朗可以使用的液化天然气设施。卡迈利称，阿曼已经同意在两年时间内建成该管道。阿曼官员未回复置评要求。

卡迈利称，他的公司也在与欧洲公司进行磋商，包括在奥斯陆和纳斯达克两地上市的Golar LNG Ltd.，以建设浮动液化天然气设施，天然气可以利用该设施在近海船只上进行液化。他称，该项目可以在不到两年时间内建成。

卡迈利称，一旦液化天然气设施到位，伊朗必然会考虑向欧洲出口天然气。

欧盟官员曾表示，伊朗可能成为关键的天然气供应国，帮助欧盟减少对俄罗斯天然气的依赖。

但一名欧盟官员援引欧盟委员会内部评估称，两年时间听起来不太现实。自从对伊朗的制裁措施将被取消的前景明朗后，该委员会过去一年来一直在试图重建与伊朗的能源关系。该委员会计划2月份向伊朗派出一个代表团，对该项目进行评估。