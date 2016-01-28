哈中两国产能与投资合作第八次对话在北京举行（图）

哈通社阿斯塔纳1月28日电 据投资和发展部消息，28日，投资和发展部部长阿斯耶特•伊谢克舍夫在北京与中国国家发展改革委员会副主任宁吉喆共同主持召开哈萨克斯坦-中国产能与投资合作第八次对话。

消息称，双方在会上就对接中方《中国制造2025》和"互联网＋"与哈萨克斯坦工业和信息化发展规划进行了讨论，并就有效发挥中哈产能合作基金作用、加快签证便利化进程以及中国企业参与哈萨克斯坦新一轮私有化等议题深入交换了意见。

双方一致同意，将在产业和信息化发展规划编制方面展开合作，并以此为基础有针对性地进行项目对接，实现规划与项目合作的协同推进和相互促进，为进一步深化两国产能与投资合作提供新的动力。

伊谢克舍夫说："此次中国之行的首要目的是积极落实中哈两国共同签署的52个大型项目协议。我们今年将在全国9个地区建设11个大型项目，投资额达40亿美元。这些项目今后将成为生产和出口聚丙烯、化肥、汽车、食品和各类管道等产品的大型企业。"

据悉，参加此次两国产能与投资合作对话的有双方相关部门负责人、金融机构和企业代表，共５０多人。（编译：塔布斯）





