外交部长：纳扎尔巴耶夫总统的倡议对推动伊核问题的全面解决起到了积极作用

哈通社阿斯塔纳1月29日电 外交部长叶尔兰•伊德里索夫28日在阿斯塔纳举行的新闻发布会上说，由纳扎尔巴耶夫总统提议举行的伊朗核问题阿拉木图对话会对推动伊核问题的解决起到了积极的推动作用。

伊德里索夫指出，2013年，纳扎尔巴耶夫总统积极提议，在阿拉木图召开伊朗核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）及欧盟与伊朗对话会。会议取得积极成效。双方展现了建设性态度。可以说，那次对话为开启伊核问题实质性谈判进程迈出了第一步。为推动伊核问题保持在对话轨道并取得进展，哈萨克斯坦做出了巨大努力，发挥了积极的建设性作用，推动了伊核问题对话早日取得进展。

外交部副部长穆西诺夫表示，随着国际社会对伊朗解除经济制裁，伊朗经济将面临着一轮全新的改变。同时也为哈萨克斯坦企业带来全新机遇。

穆西诺夫说："哈伊两国是隔海相望的近邻，两国关系有着广阔的发展空间。经济金融制裁的取消，必将对两国进出口贸易发展带来空前增长的井喷局面。"

2016年1月16日，国际社会宣布解除对伊朗的经济制裁，此前国际原子能机构确认，伊朗已经完成了所需的步骤开始执行核协议。

与会人员认为，阿拉木图-德黑兰定期航线协议，是国际社会取消对伊制裁后签署的第一份国际协议。

美国驻哈大使馆 经商参赞帕特里克•霍恩和欧盟驻哈萨克斯坦代表处负责人尼尔•伦纳德出席会议并介绍制裁取消后的相关事项。（编译：金桥）