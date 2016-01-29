前苏联特工称苏联曾化验分析毛泽东粪便

一位前苏联特工说，有证据显示，前苏联情报部门曾经建立秘密实验室，分析包括毛泽东在内的世界领导人的粪便。

伊戈尔•阿塔马年科说，他在研究俄罗斯情报部门档案的过程中发现了这个秘密计划，就是通过分析粪便了解领导人的心理状态。

阿塔马年科对俄罗斯媒体说，在当时，苏联人没有现在情报部门所拥有的窃听装置。

"在那样的情况下，情报专家往往会使用最为过分的手段来获取有关一个人的信息。"

他还说，建立这个分析排泄物秘密实验室的工作是由斯大林的情报助手贝利亚负责的。

阿塔马年科向BBC驻莫斯科记者罗森伯格介绍了苏联科学家分析外国领导人粪便的具体方法。

他说，如果在粪便中发现高含量的色氨酸，就说明这个人心态平和，能够接近。

"但是，如果粪便中缺少钾，则说明这个人心情焦虑，可能有失眠问题。"

阿塔马年科说，苏联特工曾在1949年12月毛泽东访问莫斯科期间使用这样的方法研究毛泽东，给毛泽东安装了特殊的厕所，这个厕所并没有和下水道相连，而是连着收集器。

在苏联情报部门分析了毛泽东10天的排泄物之后，斯大林决定和毛泽东签署了一份协议。

俄罗斯《共青团真理报》报道说，斯大林的继任人赫鲁晓夫最后决定撤销这项计划，关闭了这个秘密实验室。

BBC驻莫斯科记者罗森伯格就此向俄罗斯联邦安全局（FSB）发出询问，希望他们证实斯大林制定的的粪便分析项目。

但是，俄罗斯联邦安全局对这个话题的热情显然没有阿塔马年科那么高。

他们回答说，"我们不能对此发表评论。"（来源：BBC中文网）