哈通社阿斯塔纳1月30日电 据英国《金融时报》29日报道，日本央行实行了负利率，这一史无前例的举措凸显出了日本经济普遍存在的疲软。

各国央行一直在探索将利率下调至负值，以此来刺激经济增长。2014年6月，欧洲央行成为首家实行负利率的主要央行，目前该行隔夜存款利率为-0.3%。

就在日本央行实行这一举措的几小时前，日本发布的一连串令人失望的数据显示，日本工业产出降幅之大超出预期，12月份的通胀率也很疲软，远未达到日本央行设定的2%的通胀目标。

日本央行将基准利率从此前的0.1%下调至-0.1%，这是该行五年来首次调整基准利率。该行决定不使其量化和质化宽松计划的规模超出目前的每年买入80万亿日元资产的水平。

不过，日本央行表示，由于该行实行"三级体制"，负利率决定将只会影响部分账户。按照这种三级体制，各金融机构在该行的往来账户会被分成三个级别，每个级别会分别适用正利率、零利率和负利率。这一体制与瑞士、瑞典和丹麦央行采用的体制类似，目的是确保银行的稳定性。

尽管多数经济学家曾预计日本央行会按兵不动，但各方面的压力--特别是一定程度上由油价造成的通缩压力--意味着，该行某一时刻很可能会进一步放松货币政策。

去年12月，日本央行曾略微调整了其政策。当时，该行宣布会延展其资产组合中政府债券的平均期限，并公布了新的交易所交易基金(ETF)买入计划。

周五，日本央行还将其对实现2%通胀目标的预期时间推后6个月，推至2017年3月到10月之间，理由是能源价格处于低位。

2013年4月，日本央行推出其货币放松计划时，提出的目标是在大约两年内实现2%的通胀率。去年10月，该行已将预期实现时间向后推了一次。