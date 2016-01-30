别克波拉特：希望具有专业知识和实践经验的人当选议员

哈通社阿斯塔纳1月30日电 在祖国之光党29日公布该党参加马吉利斯（议会下院）选举的参选人名单之际，各家媒体记者对出席代表大会的知名社会活动人士、哈萨克斯坦民族体育协会主席别克波拉特•特列吾汗进行了采访。

别克波拉特说："从世界范围来看，经济危机正在蔓延，危机不仅给人们的经济生活带来一定影响，同时也冲击着人们的思想。在这一困难时刻，作为世界大家庭一员，哈萨克斯坦不得不采取应对措施。第17届代表大会就是在此大环境下召开，其目的显而易见。哈萨克民族饱经沧桑，历来自强不息、愈挫弥坚。我们遇到的考验和挑战十分严峻，我坚信，困难越大，哈萨克人的凝聚力会得到进一步升华，哈萨克斯坦前进的步伐会更加坚实。任何困难都吓不倒英雄的哈萨克斯坦人民。"

别克波拉特说："立法工作是一项非常专业的活动，艰巨而复杂，需要一批专业人才作为保障。希望具有专业知识和实践经验的人当选议员。"

值得一提的是，祖国之光党29日公布的候选人名单中不乏我国政界、体育界及演艺界知名人士。其中包括我国WBA（超级）、IBO、IBF和WBC（过渡）中量级拳王根纳季•戈洛夫金、两届奥运会举重冠军伊利亚•伊林、歌星海拉特•努尔塔斯和贾娜尔•杜哈洛娃、人民艺术家艾曼•穆萨阔佳耶娃等，同时还有文化和体育部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒、财政部部长巴赫特•苏丹诺夫、副总理达丽哈•纳扎尔巴耶娃、总统办公厅主任努尔兰•尼格马图林，以及阿克托别州州长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫、阿克莫拉州州长谢尔盖∙库拉金、东哈州州长达尼亚勒•阿赫梅托夫、曼格斯套州州长阿利克•阿伊达尔巴耶夫和阿拉木图州州长阿曼德克•巴塔洛夫。

据悉，第四届马吉利斯议员、哈萨克斯坦民族体育协会主席别克波拉特•特列吾汗、国家博物馆馆长达尔汗•蒙拜、2017阿斯塔纳世博会运营公司执行主席阿赫梅特江•叶西莫夫榜上有名。（编译：金桥）