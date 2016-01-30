卫生和社会发展部发布兹卡病毒旅行警报

哈通社阿斯塔纳1月30日电 卫生和社会发展部疾病控制预防委员会日前发布警报，提醒哈萨克斯坦公民在出国旅游时警惕由蚊虫传播的兹卡(Zika)病毒。

疾病控制预防委员会说，2015年以来，巴西全境出现超过2400例疑似感染兹卡病毒相关病例，而在2014年，这一数值仅为147。专家认为，新生儿头小畸形症大面积爆发很有可能与一种蚊虫传播的病毒有关。

疾病控制预防委员会警报称，其他爆发兹卡病毒感染的国家和地区多集中在南美洲，包括：巴西、哥伦比亚、萨尔瓦多、法属圭亚那、危地马拉、海地、洪都拉斯、法属马提尼克岛、墨西哥、巴拿马、巴拉圭、苏里南和委内瑞拉。

2015年12月，波多黎各报告发现了当地首起兹卡病毒感染病例，感染该病毒的人来自本地，这说明兹卡病毒已经传播到波多黎各。

茲卡病毒源于非洲，最早被发现在美洲(巴西)传播是在2015年5月。据认为美洲缺乏自然免疫是茲卡病毒迅速扩散的原因。

茲卡病毒可以通过白线斑蚊的叮咬而传播，这种蚊子在除了加拿大和智利以外的所有美洲国家都有。



约80%的茲卡病毒传染并没有症状。不过最大的担忧是在子宫中发育的婴儿会受到影响。从去年10月起在巴西已经出现了约4000个婴儿小头畸形病例。（编译：金桥）