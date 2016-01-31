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    12:29, 31 一月 2016 | GMT +6

    哈萨克斯坦央行出台坚戈对美元交易价差幅度新规定

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    哈通社阿斯塔纳1月31日电 央行31日出台坚戈对主要外币交易价差幅度新规定。

    根据规定，坚戈对主要外币交易价差幅度为：坚戈对美元上下浮动幅度为6坚戈，对欧元为7坚戈。规定从2016年2月1日起（周一）生效。（编译：金桥）

    标签:
    哈萨克斯坦 央行 黄金储备
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