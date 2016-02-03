外媒：研发安全有效的寨卡疫苗困难重重

哈通社阿斯塔纳2月3日电 据路透社报道，全世界再次需要科学家与制药商迅速研发疫苗，这次是对付寨卡病毒。几周前很少有人听说过寨卡，担忧它的人甚至更少。

通过打针产生对寨卡病毒的免疫反应，理论上应该不是很难。但实际中生产一款安全有效而且可交付的产品，以保护受寨卡威胁的女性，却非易事。

首先，全球科学家对寨卡的了解甚至不如对埃博拉病毒的了解。

埃博拉因其致命性成为生物恐怖主义研究的课题，加速了相关疫苗研究工作。这次的知识缺口更为巨大。

据汤森路透德温特世界专利索引（ThomsonReuters Derwent World Patents Index），寨卡在专利中仅被提及30次，而埃博拉为1,043次，登革热为2,551次。

汤森路透的科学网（Web of Science）显示，2001年以来仅有108份有关寨卡病毒的知名学术论文，有关埃博拉的有4,000份。

英国雷丁大学病毒专家Ben Neuman称，寨卡疫苗研制还有更多难题。"寨卡疫苗需要有效、安全，方能有用，但同时做到有效与安全很难，"他对路透表示。"这要进行平衡。"

这是因为一款好疫苗通过激发人体免疫系统进入强免疫状态，但强度又不至于让人体生病，然而据一位药企的专家，没有简单办法可确定寨卡病毒的正确免疫反应。

绝大多数感染寨卡的病人症状如此轻微，以至于他们甚至不知道自己已受感染，所以这些潜在病人不太可能需要或者想要免疫接种。

疫苗的重要目标群体是可能已怀孕的女性，因寨卡最大的疑似威胁是其可能导致严重的出生缺陷。

这些因素都让研发与测试寨卡疫苗变得非常复杂，尤其是考虑到新药或者新疫苗在其他人群中测试良好之前，孕妇通常是被排除在临床测试之外的。

这也使得赛卡疫苗的市场充满不确定性且规模可能也有限。