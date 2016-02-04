奥巴马初访清真寺重申宗教自由

哈通社阿斯塔纳2月4日电 据美国媒体报道，美国总统奥巴马在作为国家元首首次造访美国一座清真寺时呼吁美国要团结。他对穆斯林说："我们是一个美国大家庭"。

奥巴马星期三还承认，由于伊斯兰极端分子制造的与恐怖主义有关联的暴力事件日益增多，美国的穆斯林必须要忍受人们对他们"非常扭曲"的负面印象。

奥巴马总统说："在全美各地的穆斯林社区，这是一个令人担忧的时期。坦率地说，这是一个令人有些恐惧的时期。像所有美国人一样，你们担心恐怖主义的威胁，但除此之外，作为美国的穆斯林，你们还有其他担忧。你们担心的是，因为极少数人的暴力行为使你们整个社区遭受攻击或指责。"

在访问巴尔的摩伊斯兰教协会的演讲中，奥巴马感谢美国穆斯林帮助建设美国，使美国更加强大。

在讲话前，奥巴马总统在一个圆桌会议上倾听了穆斯林领袖所关切的问题。

奥巴马还直接对年轻的穆斯林发表讲话，敦促他们不要接受"互联网上的各种声音"，这些声音要求他们必须在信仰和爱国主义之间做出选择。

奥巴马说，尤其是去年11月巴黎恐怖袭击和12月加州圣内纳迪诺的恐怖袭击之后，人们太多时候把恐怖主义和整个宗教信仰联系在一起。

他还抨击了一些政治人士的反穆斯林言论。

奥巴马说："当然，最近我们听到一些不可原谅的攻击美国穆斯林的政治言论。这种言论在我们国家行不通。"

奥巴马总统近几个月来曾经多次抨击共和党总统参选人川普、克鲁兹及其他一些人的言论。

川普曾呼吁在一段时间内不准一个穆斯林进入美国，克鲁兹则提议美国只接收和安置叙利亚的基督徒难民。