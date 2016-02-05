英国自由记者对成吉思汗墓确切位置提出新的推测

哈通社阿斯塔纳2月5日电 据英国Рressgazette报纸消息，近日，英国自由记者罗宾•阿罗伊称，已找到迄今为止未被人发现过的蒙古帝国可汗——成吉思汗的陵墓。

消息称，阿罗伊将其最新发现已写入自己的著作——《成吉思汗：神圣的墓，神秘的宝藏》。阿罗伊认为，这一神秘陵墓应该坐落在蒙古国境内一座高山上，那里同时还应埋葬成吉思汗的孙子——忽必烈汗。

阿罗伊在做此研究的过程中，曾和当地游牧民族一起生活，对游牧文化进行深入了解。他还曾骑马探险达七十多公里的路程。

通过研究，阿罗伊推测，成吉思汗应于1227年8月在中国北部地区的征战途中去世，遗体后来被送到蒙古国境内进行埋葬。

他在书中写到："成吉思汗被埋葬在中国内蒙古鄂尔多斯，他的灵庙只被用于后人祭祀。皇陵由一个叫达尔扈特人的部落守卫，他们被免除了兵役和赋税，这些新发现，完全推翻了关于真正见过成吉思汗墓葬地的士兵统统都被杀死了的说法。"

阿罗伊在其研究中，通过对大量蒙古国古文献进行考证，否认了之前学者们对于成吉思汗墓葬确切地理位置的推测。而他提出的最新推测也受到了蒙古国政府的认可。