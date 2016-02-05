外媒：在纽约靠“中国制造”过一天

哈通社阿斯塔纳2月5日电 BBC中文网5日刊登一篇题为《在纽约"中国制造"过一天》的文章，作者为BBC商务记者佐伊•托马斯，以下为文章全文：

中资涌入引发一定担心：中国这是要掌控美国经济？来试一回吧，从穿衣吃饭、到娱乐交友......在纽约能否仅靠中国产品过活？

美国是投资的好地方，不信去问中国人。中国投资者已经把钱砸向各个领域，零售、地产、甚至寻找人生伴侣！

来美国投资的并不只有中国人。2015年，美国重新登上吸引外国投资榜第一名，将中国推向第二位。

但是，中国投资越来越多地进入美国知名大品牌，也引发一定担心：难道中国以后要掌控美国经济？

那么，在美国能不能仅仅依靠中国产品过一天呢？结果？可以......只要你肯下功夫的话。



为了验证一下，我给自己定了一些基本规则：使用的产品或者服务必须是在中国制造、或者由中资占大多数的公司提供。

穿衣一日之计在于晨。早上起床，我决定穿在中国生产的衣服。

结果比我预料的更加困难。我有许多衣服都是在越南制造的。如果"跨太平洋伙伴关系协定"（TPP）生效，这种现象可能会更普遍。

TPP允许成员国产品零关税出口美国，这包括越南和其他一些太平洋地区国家，但是不包括中国。

早餐

就算不用改吃包子和面条，做份中国早餐还是相当容易的。培根！



2014年，中国的双汇国际以47亿美元收购全球最大的猪肉加工企业、位于美国弗吉尼亚的"史密斯菲尔德"（Smithfield Foods)。这是迄今中资最大手笔收购美国公司。

美国人很难接受，他们的火腿、培根、香肠归中国人了！收购提案曾在美国受到挑战，也引发有关食品安全的质疑，但最终总算成交。

所以，我有机会在自己的厨房里吃一顿"中国"早餐。

技术

我家里有几样非常显眼的中国玩意儿，我的iPhone和iPad。

过去几年，苹果在中国的生产规模、以及中国工人的工作条件都引起关注。2012年雪城大学（Syracuse University）一项研究指出，iPhone绝大部分是在美国研发的。创意、软件、专利、营销大部分在美国完成，意味着大多数盈利也都落入美国腰包。

但是无法否认，我的苹果手机本身是在中国制造的。

住宿？



苹果在纽约的旗舰店离中国在纽约最大的投资项目之一并不远：华尔道夫酒店。这家纽约地标性大酒店2014年被北京的安邦保险以19.5亿美元收购。

1933年接待胡佛总统以来，华尔道夫曾经欢迎过历任所有的美国总统。安邦买走华尔道夫之后，美国国防部曾经提议，应该考虑把外交官安置在另外一家酒店。

酒店客房鸟瞰景色秀丽的中央公园，但是每晚房价超过600美元。对于在纽约生活的记者来说，到酒店的"牛熊吧"去坐一坐，可能更为容易承担。

约会

酒吧也是好地方，更方便说服朋友贡献出手机，让我玩一玩他上面安装的Grindr应用软件。



今年1月，中国昆仑万维以9300万美元收购Grindr过半股权。2014年11月，这款同志社交软件据报每天有300万活跃用户。

和普通的Grindr用户一样，我也用了将近30分钟，试图给朋友和我认为合适的人牵线搭桥，不过没有收获。

电影

单子上列的下一项活动是去看电影。看电影吃爆米花、喝可乐看起来很美国，但是，去AMC电影院让我们有机会不破当天"中国制造"的规矩。

2012年，大连万达以26亿美元收购AMC连锁影院。当时有一些人担心，中资收购将导致美国影院受审查，但是并没有出现这样的后果。

不过，令我们很失望的是，我们没有机会看"传奇娱乐"出产的影片。最近万达又以35亿美元的现金将这家制片公司收为己有。"传奇娱乐"的著名影片包括《侏罗纪世界》、《乔布斯》等，我们去的那一天上影的影片没有这家公司出品的。

万达老总王健林早就明确表示，万达会考虑更多投入电影业，包括可能收购一家更大的制片公司。他在宣布购买"传奇娱乐"的新闻发布会上说，万达希望增加在全球电影业的话语权 也许下一次，我们可以不出美国国门就在中国人拥有的电影院内、看一场中国拥有的制片公司拍摄的电影。

"美国制造"

尝试只靠中国产品度过一天，发现挑战也不少。

在美国一家大规模零售店转一圈，就能看到其中原因。玩具、电子产品中，不可避免，贴有"中国制造"标签的确实占据主导，但是，到服装、家用产品、化妆品柜台看一看，进口国家多了许多，也有许多美国国产品牌。

就连在文化领域，比如游戏、电影，尽管最近几笔交易说明中国投资在增长，但是这对美国市场的冲击还是有限的。

全球经济确实是全球性的。投资人来自各国、供应链涵盖全球、加上自由贸易协定，某一个国家要做到"掌控"相当困难。

"美国制造"的标签并没有消失，"中国制造"也没有全盘占领。"中国制造"不过是正在全球经济体系中确立自己大玩家的地位。